Samsung hat es eilig: Gute Nachrichten für Besitzer des Galaxy A55

Samsung soll schon bald mit dem Beta-Test von Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones starten. Wenn ihr kein Top-Modell besitzt, sondern euch für die aktuelle Mittelklasse entschieden habt, dann müsst ihr wohl kaum länger warten.

Samsung testet Android 15 für das Galaxy A55

Eigentlich sollte der Beta-Test von Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones bei Samsung schon laufen. In letzter Minute wurde der Test des neuen Betriebssystems und der überarbeiteten Oberfläche verschoben. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Nun gibt es Anzeichen dafür, dass Samsung Android 15 auch schon auf dem Galaxy A55 testet (Quelle: SamMobile).

Samsung wird Android 15 und One UI 7 selbstverständlich zuerst für die Galaxy-S24-Smartphones veröffentlichen. Daran gibt es keinen Zweifel. Das Galaxy A55 könnte aber schnell folgen. Im vergangenen Jahr hat Samsung den Beta-Test der neuen Software auch auf dem Galaxy A54 durchgeführt. Als Grundlage für den Beta-Test dient die One UI 6.1.1 und die steht aktuell noch nicht für alle Modelle zur Verfügung. Deswegen kann Samsung den großen Test noch nicht starten.

In der Wartezeit könnt ihr euren Samsung-Akku mit einer praktischen Funktion schützen:

So habt ihr länger etwas vom Akku in eurem Samsung-Handy.

auf YouTube

Samsung Galaxy A55 soll KI-Funktionen erhalten

Samsung bietet die Galaxy AI bisher nur für High-End-Smartphones an. Eingeführt wurden die KI-Features mit den Galaxy-S24-Modellen. Bisher hat Samsung auch noch keine Anstalten gemacht, die Funktionen auf Mittelklasse-Handys zu bringen. Das soll sich aber ändern. Angeblich will Samsung die Galaxy AI in einem gewissen Maße auch auf das Galaxy A55 und A35 bringen. Da wird es dann spannend zu sehen sein, wie gut die einzelnen Features darauf laufen. Der günstige Einstieg war bisher das Galaxy S23 FE, wie ich kürzlich selbst ausprobieren konnte:

