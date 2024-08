Diese Samsung-Funktion sollte jeder kennen – und sie wird noch besser

Samsung bietet eine praktische Funktion, um größere Datenmengen schnell von einem Gerät auf andere zu übertragen. Quick Share wird jetzt sogar noch besser – allerdings nicht für alle Nutzer.

Nützliches Samsung-Feature: Was kann Quick Share

Samsung-Nutzer, die oft Bilder, Videos oder andere Daten teilen möchten, werden an Quick Share nicht so schnell vorbeikommen. Die Funktion erlaubt das schnelle und einfache Versenden von Dateien zwischen Smartphone, Tablet und Rechner.

Für Samsung-Geräte, die sich in der Nähe voneinander befinden, gibt es hier auch keine Einschränkungen in Anzahl oder Größe der Dateien. Wenn der Empfänger allerdings ein iPhone oder ein anderes Android-Gerät als ein Galaxy-Handy verwendet, werden die Daten über einen QR-Code verschickt. In diesem Fall galt bisher eine Begrenzung von 3 GB pro Datei und 5 GB pro Tag. Gleiches gilt, wenn Daten über die eigenen Kontakte über größere Entfernungen geteilt werden (Quelle: Samsung).

Ein neues Update scheint diese Einschränkungen jetzt etwas aufzuweichen. Nutzer CID schreibt auf X (früher Twitter), dass ein neues Update die tägliche Upload-Menge von 5 GB auf 10 GB angehoben habe.

Die Verdopplung der täglichen Datenmenge ist ein wichtiger Schritt, mit dem Samsung das Quick-Share-Feature nutzerfreundlicher gestaltet. Zusätzlich wird die Identifikation von nahen Geräten vereinfacht, damit ihr eure Daten nicht versehentlich an die falsche Person schickt.

Aktuell scheint das Update für Quick Share noch nicht für alle Samsung-Nutzer verfügbar zu sein. Möglicherweise wird die Verbesserung erst in den kommenden Tagen nach und nach für alle ausgerollt.

Samsung macht Quick Share immer benutzerfreundlicher. Seit dem Juli 2023 ist auch kein Samsung-Rechner mehr nötig.

So klappt die Verbindung zwischen Android-Handy und Windows-Rechner:

