Samsung überrascht Tablet-Besitzer: Altes Modell erhält neues Software-Update

Egal ob ihr ein Samsung-Smartphone oder -Tablet besitzt: Ihr könnt euch sicher sein, dass die Geräte so lange wie möglich mit Software-Updates versorgt werden. Das Unternehmen beweist immer wieder, dass teilweise Updates für Geräte veröffentlicht werden, die eigentlich gar nicht mehr unterstützt werden. Beim Galaxy Tab A7 von 2020 ist das genau so ein Fall. Das ältere Tablet wurde auf einen viel aktuelleren Stand gebracht.

Samsung verteilt Software-Update für altes Tablet

Wenn ihr ein älteres Samsung Galaxy Tab A7 von 2020 mit den Modellbezeichnungen SM-T500 (Wi-Fi) oder SM-T505 (LTE) besitzt, dann gibt es gute Nachrichten für euch. Das südkoreanische Unternehmen hat nach sehr langer Zeit wieder ein neues Software-Update veröffentlicht. Das letzte Update wurde zu Beginn des Jahres an die Tablets gepusht. Nun verteilt Samsung das Juni-Update an die alten Tablets. Insgesamt werden 59 Sicherheitslücken geschlossen (Quelle: SamMobile). Wenn euch die Version also angeboten wird, solltet ihr diese auch direkt installieren.

Samsung hat das Galaxy Tab A7 (2020) mit Android 10 auf den Markt gebracht und seitdem zwei neue Android-Updates auf die Versionen Android 11 und Android 12 veröffentlicht. Danach gab es nur noch Sicherheitsupdates. Zuletzt wurden diese auf alle sechs Monate reduziert. Das Juni-Update könnte die letzte offizielle neue Version für dieses Tablet werden. Samsung überrascht zwar immer wieder mit unerwarteten Software-Updates, doch garantiert ist nichts. Bei neueren Modellen gibt es fünf Jahre Sicherheitsupdates und vier Jahre neue Android-Versionen.

Es wird Zeit für ein neues Android-Tablet

Samsung-Tablet, aber günstig! – Galaxy Tab S9 FE(+)

auf YouTube

Samsung hat das Galaxy Tab A7 von 2020 zwar jetzt auf den fast neuesten Stand gebracht, doch ihr solltet euch langsam überlegen, auf ein neueres Modell umzusteigen. Je länger ihr wartet, desto unsicherer wird das Gerät. Neuere Modelle wie das Galaxy Tab S9 FE (bei Galaxus anschauen) werden fünf Jahre mit Software-Updates versorgt und bilden die günstige Alternative zu den High-End-Tablets (siehe Video oben). Wollt ihr bei der A-Klasse bleiben, dann könnte das Galaxy Tab A9 etwas für euch sein (bei Galaxus anschauen). Das kostet knapp über 100 Euro.

