Huawei arbeitet an einzigartigem Smartphone mit starkem Vorteil

Huawei spielt auf dem Smartphone-Markt wieder ganz oben mit und will zukünftig mit echten Neuheiten punkten. Das chinesische Unternehmen will dabei nicht nur mit der Hardware überzeugen, sondern auch mit der Software. Das soll sich beim Falt-Smartphone mit zwei Scharnieren erstmals zeigen.

Huawei will PC-ähnliche Apps auf Falt-Smartphone bringen

Huawei hat sich vom US-Bann erholt und kann sich wieder auf die Entwicklung echter Innovationen konzentrieren. Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Huawei Samsung zuvorkommen möchte, indem schon in diesem Jahr ein an zwei Stellen knickbares Falt-Handy gezeigt wird. Passend dazu soll Huawei auch an PC-ähnlichen Apps arbeiten, die auf diesem Gerät laufen (Quelle: HuaweiCentral).

Huawei will dabei nicht wirklich PC-Apps auf das Falt-Smartphone bringen, sondern einen PC-ähnlichen Funktionsumfang bieten, der klassische Apps übertrifft. Das ergibt bei so einem Falt-Smartphone auch Sinn, denn durch das doppelt aufklappbare Gerät steht mehr Displayfläche zur Verfügung. Mit HarmonyOS PC arbeitet das Unternehmen zudem an einem ARM-Betriebssystem, das Windows ersetzen soll. Gut möglich, dass hier eine enge Verbindung geschaffen wird, um das Ökosystem zu stärken.

Falt-Handy soll besonders groß werden

Bisherige Falt-Handys wie das Samsung Galaxy Z Fold 6 oder das Huawei Mate X3 sind mit Displays von 7 bis 8 Zoll ausgestattet. Das doppelt faltbare Smartphone von Huawei soll eine Diagonale von 10 Zoll bieten und einem klassischen Tablet ähneln. Da machen PC-ähnliche Apps durchaus Sinn. Wie genau diese am Ende funktionieren und aussehen, bleibt offen. Spätestens wenn das doppelt faltbare Smartphone vorgestellt wurde, bekommt ihr eine Antwort darauf.

