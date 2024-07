Samsung träumt von einem Smartphone, das Huawei schon bald anbieten möchte

Huawei baut genau wie Samsung schon sehr lange faltbare Smartphones. Zunächst hatte das chinesische Unternehmen einen eigenen Weg gewählt, sich später aber doch am Design des Konkurrenten orientiert. Huawei soll nun aber versuchen, Samsung mit einem komplett neuen Design zuvorzukommen, an dem beide Unternehmen arbeiten.

Huawei arbeitet an einem besonderen Falt-Handy

Samsung gibt aktuell den Weg vor, wenn es um das Design von faltbaren Smartphones geht. So gut wie alle Hersteller orientieren sich an den beiden Galaxy-Z-Fold- und Galaxy-Z-Flip-Modellen – mit kleinen Abwandlungen. Samsung hat in der Vergangenheit aber bereits einige neue Designideen gezeigt, die bisher nicht in finale Produkte umgesetzt wurden. Genau da könnte Huawei jetzt ins Spiel kommen.

Laut neuesten Informationen soll das chinesische Unternehmen nämlich an einem Smartphone arbeiten, das an zwei Stellen gefaltet werden kann. Das eine Scharnier soll sich nach innen und das andere Scharnier nach außen klappen lassen. An einem solchen Z-Falt-Smartphone soll Samsung auch arbeiten. Huawei könnte dem Unternehmen nun zuvorkommen. Aktuell befindet sich das neue Dual-Falt-Handy noch in der Entwicklung, doch viel soll zur Marktreife nicht mehr fehlen (Quelle: HuaweiCentral).

Laut der Quelle soll das Display ausgeklappt eine Größe von etwa 10 Zoll besitzen und die Falz im Display an den gefalteten Stellen eine gute Qualität aufweisen. Vermutlich ist damit gemeint, dass der Knick im Display kaum sichtbar ist, wenn der Bildschirm komplett aufgeklappt ist.

Samsung arbeitet seit Jahren an so einem Smartphone

Samsung: Neue Produkte mit OLED-Displays

Bereits 2021 hat Samsung das obige Video veröffentlicht, in dem verschiedene Konzepte neuer Falt-Smartphones zu sehen sind. Ganz zu Beginn des Videos auch ein S-Foldable, welches genau wie das von Huawei über zwei Scharniere verfügt, die sich in entgegengesetzte Richtungen falten lassen. Huawei könnte Samsung also zuvorkommen und das erste Falt-Smartphone auf den Markt bringen, das dieses Konzept Realität werden lässt.

