Huawei auf dem Weg zurück an die Spitze: Xiaomi kann nicht mithalten

Für Huawei läuft es in letzter Zeit immer besser. Aktuelle Zahlen belegen, dass das chinesische Unternehmen im Heimatland erheblich besser vorankommt, als es bei der Konkurrenz der Fall ist. Xiaomi kann mit dem hohen Tempo nicht mithalten. Huawei ist wieder auf dem Weg an die Spitze.

Huawei steigt zum drittgrößten Handy-Hersteller in China auf

Obwohl Huawei seit 2019 unter einem US-Bann steht, merkt man davon im Grunde nichts mehr. Das Unternehmen hat mittlerweile wieder eigene Kirin-Chips im Einsatz, kann auf ein chinesisches 5G-Modem zugreifen und verbaut sämtliche Hardware, die für ein High-End-Smartphone notwendig ist. Und das macht sich in den Verkaufszahlen bemerkbar. Huawei ist laut TechInsights auf einem guten Weg, den chinesischen Smartphone-Markt zu erobern.

Huawei verzeichnete im 2. Quartal 2024 einen massiven Zuwachs an Smartphone-Verkäufen. (© TechInsights)

In China ist der Smartphone-Markt im 2. Quartal 2024 insgesamt um 4,8 Prozent gewachsen. Huawei konnte ein Wachstum von 56,8 Prozent für sich verzeichnen. Kein anderer großer Smartphone-Hersteller konnte da mithalten. Damit landet Huawei auf dem dritten Platz hinter Vivo und Oppo. Wenn das Wachstum anhält, wird Huawei bald den zweiten oder ersten Platz einnehmen.

Vivo ist mit 13,9 Prozent leicht gewachsen und kann an der Spitze bleiben. Oppo hat um 8,2 Prozent verloren, sichert sich aber weiterhin den zweiten Platz. Honor verliert 4,6 Prozent und kommt auf den vierten Platz. Xiaomi wächst mit 16,3 Prozent auch deutlich, schafft es aber trotzdem nur auf den fünften Platz. Samsung spielt in China keine Rolle, Apple ist in den Top 5 auch nicht mehr zu sehen.

Das Pura 70 Ultra von Huawei hat dem Unternehmen sicherlich weiter nach oben geholfen:

Neue Huawei-Smartphones stehen an

Mit dem Mate 60 Pro ist Huawei vor etwa einem Jahr der Durchbruch gelungen. Bald wird die Mate-70-Serie vorgestellt und damit könnte Huawei die Verkaufszahlen weiter massiv nach oben treiben.