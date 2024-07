Gute und schlechte Nachrichten zu neuem Top-Handy von Huawei

Huawei hat erst vor wenigen Wochen die Pura-70-Smartphones vorgestellt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Diese verkauft das chinesische Unternehmen sogar wieder in Deutschland, obwohl dort ein eigener Kirin-Chip und ein 5G-Modem verbaut sind. Das nächste Top-Handy könnte etwas länger auf sich warten lassen, soll aber ein nettes Upgrade erhalten.

Huawei soll Mate-70-Smartphone-Serie später im Jahr bringen

Die Mate-60-Smartphone-Serie war für Huawei nach dem US-Bann ein echter Befreiungsschlag. Aus dem Nichts hat das Unternehmen plötzlich wieder ein konkurrenzfähiges Smartphone mit eigenem Kirin-Chip und einem komplett in China entwickelten 5G-Modem aus dem Hut gezaubert. Beim Nachfolger will sich Huawei in diesem Jahr wohl etwas mehr Zeit lassen. Statt Ende des dritten Quartals 2024 soll die Vorstellung erst Mitte oder Ende des vierten Quartals stattfinden (Quelle: GSMArena).

Die Mate-70-Smartphones sollen dabei technisch wieder ordentlich aufgerüstet werden. Es soll einen neuen Kirin-9100-Chip geben, ein besseres OLED-Display und neue Kameras. Außerdem soll die Standardversion des Mate 70 dieses Jahr 3D-Sensoren an der Front erhalten, wie es bei den teureren Modellen der Fall sein wird. Beim Vorgänger hatten nur die teuren Modelle den 3D-Sensor an der Front. Der Grund dafür könnte sein, dass sich viele Kundinnen und Kunden bei den Pura-70-Modellen für die Standardversion entschieden haben. So wertet Huawei das Handy auf, das sich vermutlich am besten verkaufen dürfte.

Huawei Mate 70 ohne Android-Apps?

Huawei will mit HarmonyOS Next eine neue Version des eigenen Betriebssystems nutzen, das nicht mehr auf Android basiert und somit auch keine Android-Apps ausführen kann. Die Mate-70-Serie könnte die erste sein, die mit dem neuen Betriebssystem kommt. Spätestens dann wird sich zeigen, ob Huawei wirklich so viele App-Entwickler für sein neues Betriebssystem gewinnen konnte und die wichtigsten Apps dafür verfügbar sind. Sollten die Handys nach Europa kommen, dürfte aber wieder EMUI mit Android-Basis vorinstalliert sein.

