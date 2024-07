Samsung muss sich warm anziehen: Xiaomi zeigt erstmals spektakuläres Smartphone

Xiaomi veranstaltet in wenigen Tagen ein großes Event, auf dem neue Smartphones vorgestellt werden. Überraschenderweise hat das chinesische Unternehmen jetzt schon erste Bilder und Informationen zu technischen Daten veröffentlicht. Damit könnt ihr euch das Xiaomi Mix Flip vorab anschauen – und das hat es wirklich in sich.

Xiaomi zeigt Falt-Handy Mix Flip vorab

In den letzten Wochen sind viele Gerüchte zu einem ersten Klapp-Handy von Xiaomi aufgetaucht. Nun hat das Unternehmen selbst reagiert und das Mix Flip auf Weibo einfach schon gezeigt. Optisch ist das erste Klapp-Handy von Xiaomi ein echter Hingucker. Es besitzt ein riesiges Außendisplay, auf dem ihr wohl alle Apps nutzen könnt. Samsung limitiert die Nutzung auf bestimmte Anwendungen und schöpft das volle Potenzial gar nicht aus. Xiaomi schneidet die Kameras ähnlich wie Motorola aus und deckt somit fast die gesamte Oberfläche ab. Dadurch sieht das Handy deutlich moderner aus.

Anzeige

Das Xiaomi Mix Flip kommt in vielen Farben in einem schicken Gehäuse. (Bildquelle: Xiaomi)

Doch nicht nur das große Außendisplay sorgt für Begeisterung, sondern auch der Rest des Smartphones. Xiaomi setzt beim Mix Flip auf verschiedene Materialien und Muster, die sehr hochwertig wirken. Außerdem nutzt das Unternehmen das Scharnier, um dort die Leica-Kamera mit einem Schriftzug und Informationen zu den Sensoren zu bestätigen. Ein nettes Detail, das die Optik auflockert. Zudem sind alle Kanten abgerundet, sodass das Smartphone zugeklappt in der Hosentasche nicht negativ auffallen dürfte. Es wirkt auch sehr dünn.

Anzeige

Und obwohl das Mix Flip so dünn wirkt, wird es technisch voll auf der Höhe sein. Genau wie das Samsung Galaxy Z Flip 6 wird es mit einem Snapdragon 8 Gen 3 arbeiten. Damit dem Handy nicht so schnell die Puste ausgeht, ist zudem ein fast schon riesiger 4.780-mAh-Akku verbaut. Samsung integriert nur einen 4.000-mAh-Akku. Der Akku soll zudem deutlich schneller geladen werden können.

Im Video könnt ihr euch das zweite neue Falt-Smartphone Xiaomi Mix Fold 4 anschauen:

Xiaomi Mix Fold 4: Teaser-Video

Xiaomi-Event noch diese Woche

Offiziell vorgestellt werden die beiden neuen Xiaomi-Falt-Smartphones am 19. Juli 2024 auf einem Event in China. Spätestens dann erfahrt ihr, was die neuen Falt-Handys wirklich leisten. Wir werden euch zeitnah darüber informieren, denn laut letzten Gerüchten sollen die Falt-Smartphones erstmals auch international erscheinen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.