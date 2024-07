Xiaomi greift Samsung an: Geheimnis um neue Falt-Handys gelüftet

Viel Speicher, dazu leichter und schlanker als die Konkurrenz: Xiaomi bereitet den Startschuss für seine nächste Generation von faltbaren Handys vor. Neben dem Mix Fold 4 wird erstmals auch ein Mix Flip erwartet.

Xiaomi vor Launch des Mix Flip und Mix Fold 4

Xiaomi bereitet sich auf einen großen Produktlaunch vor, bei dem gleich mehrere neue Geräte vorgestellt werden sollen. Im Mittelpunkt stehen dabei die faltbaren Smartphones Mix Flip und Mix Fold 4. Gerüchten zufolge könnte der Verkaufsstart bereits am 18. oder 19. Juli 2024 erfolgen.

Anzeige

Das Mix Fold 4 soll es in den Farben Weiß, Blau, Schwarz sowie in einer Kevlar-Option geben. Für das kompaktere Mix Flip, das auch für den europäischen Markt erwartet wird, sind Weiß, Lila, Schwarz und eine spezielle „Purple Splicing““-Variante geplant. Beide Modelle sollen mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB Speicher ausgestattet sein (Quelle: Panda is bald bei Weibo).

Das Mix Flip soll weniger als 180 Gramm wiegen und nur rund 7 Millimeter dünn sein. Das größere Mix Fold 4 soll weniger als 230 Gramm auf die Waage bringen und weniger als 9,5 Millimeter dick sein. Damit wäre es minimal dünner als das kürzlich vorgestellte Honor Magic V3.

Anzeige

Zum Mix Flip gibt es noch ein interessantes Detail: Einem Leaker zufolge sollen über 200 Apps speziell für das Außendisplay optimiert sein (Quelle: Kartikey Singh bei Twitter/X). Das wären deutlich mehr als beim kürzlich vorgestellten Samsung Galaxy Z Flip 6, bei dem es Kritik an der eingeschränkten App-Auswahl für das Cover-Display gab.

Xiaomis aktuelles Mix Fold 3 in der Übersicht:

Xiaomi Mix Fold 3: Falt-Handy vorgestellt

Weitere Neuheiten von Xiaomi

Neben den beiden Foldables plant Xiaomi offenbar noch weitere Neuheiten. Erwartet werden unter anderem das Smart Band 9, neue Kopfhörer und Smartwatches sowie das Handy Redmi K70 Ultra. Mit diesem breiten Lineup dürfte Xiaomi in Konkurrenz zu Samsung treten, das in der vergangenen Woche ebenfalls mehrere neue Produkte vorgestellt hat.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.