Samsung hat beim Galaxy Z Flip 6 wieder an einer praktischen Funktion gespart

Samsung hat mit dem Galaxy Z Flip 6 sein neues Falt-Handy mit vielen Verbesserungen vorgestellt. Insbesondere wurde an der Leistung und Kühlung gearbeitet, wodurch auch neue Funktionen möglich wären, die beim Vorgänger gefehlt haben. Tatsächlich hat Samsung wieder darauf verzichtet.

Samsung Galaxy Z Flip 6 ohne DeX-Funktion

Samsung DeX erlaubt es euch, euer Smartphone oder Tablet in einen PC zu verwandeln, wenn ihr einen Monitor, eine Maus und Tastatur anschließt. Im vergangenen Jahr hat Samsung beim Galaxy Z Flip 5 (Test) auf die DeX-Funktion verzichtet, weil es wohl bei der Nutzung zu Hitzeproblemen kam. Genau daran hat Samsung beim Nachfolger jedoch gearbeitet. Das Galaxy Z Flip 6 hat einen schnellen Chip und eine laut Samsung viel bessere Kühlung. Auf die DeX-Funktion wird trotzdem verzichtet (Quelle: SamMobile).

Da Samsung den Chip und die Kühlung beim Galaxy Z Flip 6 im Vergleich zum Vorgänger verbessert hat, wurde eigentlich erwartet, dass die DeX-Funktion wie bei den anderen Flaggschiff-Smartphones integriert wird. SamMobile hat bei Samsung nachgefragt, warum die Desktop-Funktion dieses Mal fehlt. Sobald es dazu eine Antwort gibt, werden wir euch informieren. An der Leistung kann es nicht mehr liegen, denn der Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy leistet im Galaxy S24 Ultra (Test) hervorragende Arbeit. Vielleicht wird das Feature irgendwann per Software-Update nachgeliefert.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy Z Flip 6 vor:

Wird die DeX-Funktion häufig genutzt?

Nach der Vorstellung neuer Produkte wird immer nach Fehlern gesucht, um diese in den Fokus stellen zu können. Das dürfte auch hier der Fall sein. DeX ist zwar ganz nett, doch wenn ich ehrlich bin, habe ich die Funktion bei Tests von Samsung-Handys nur genutzt, weil ich es testen musste, danach aber nie wieder. Dazu ist der Funktionsumfang einfach zu eingeschränkt. Wer DeX unbedingt braucht, kann halt kein Galaxy Z Flip 6 kaufen. Samsung hat genug andere Handys, die diese Funktion unterstützen.

