Samsung hat für dieses Jahr noch ein Ass im Ärmel

Samsung hat kürzlich sein zweites große Unpacked-Event in diesem Jahr abgehalten und dort viele neue Produkte vorstellt. Eine Geräteklasse wurde dabei komplett ignoriert, obwohl zuvor spekuliert wurde, dass es auch neue Tablets geben könnte. Dieses Ass im Ärmel will Samsung wohl etwas später in diesem Jahr ziehen.

Neue High-End-Tablets von Samsung für 2024 geplant

Samsung hat gerade erst das Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, die Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, den Galaxy Ring und neue Kopfhörer vorgestellt. Ein volles Programm also. Die zuvor vermuteten Galaxy-Tab-S10-Tablets wurden hingegen nicht gezeigt. Das soll laut SamMobile aber noch in diesem Jahr passieren. Für Ende 2024 soll Samsung die Enthüllung planen und somit einen Rhythmus von 1,5 Jahren verfolgen. Die Galaxy-Tab-S9-Tablets wurden Ende Juli 2023 enthüllt. Das würde also durchaus passen und wäre vermutlich auch noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr.

Anzeige

In den letzten Wochen sind verschiedene Gerüchte zu den neuen High-End-Tablets durchgesickert. Angeblich soll es nur noch ein Galaxy Tab S10 Plus und Galaxy Tab S10 Ultra mit größeren Displays geben. Das normale Galaxy Tab S10 soll wegfallen. Wirklich glauben können wir das nicht, denn damit würde Samsung im Grunde eine iPad-Pro-Alternative verlieren. Wir kennen aber auch nicht die Verkaufszahlen und wissen nicht, welche Version sich am besten verkauft.

Samsung hat kürzlich erst neue FE-Tablets vorgestellt, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten:

Samsung-Tablet, aber günstig! – Galaxy Tab S9 FE(+) Abonniere uns

auf YouTube

Samsung-Tablet mit neuen KI-Funktionen?

Spannend wird bei den Galaxy-Tab-S10-Modellen nicht nur der Blick auf die Hardware, sondern insbesondere die Software. Samsung hat mit den Galaxy-S24-Smartphones spannende KI-Features integriert und jetzt auch mit den neuen Falt-Handys noch mehr Ideen umgesetzt. Es ist also davon auszugehen, dass Samsung für die High-End-Tablets ebenfalls eigene Neuerungen integriert. Sobald dazu mehr Informationen auftauchen, werden wir euch informieren.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.