Samsung überrascht Tablet-Fans: Mit diesem Schritt rechnet wohl niemand

Wenige Tage vor dem Samsung-Event ist ein wildes Gerücht aufgetaucht, das den Fans der High-End-Tablet-Serie vermutlich nicht gefallen dürfte. Samsung soll sich nämlich von einem der drei Modelle trennen. Gerechnet hat damit bisher niemand. Samsung könnte aber einen speziellen Plan mit einer neuen Tablet-Serie verfolgen.

Samsung könnte auf Galaxy Tab S10 verzichten

Samsung veranstaltet am 10. Juli 2024 das nächste Unpacked-Event, auf dem eine Vielzahl verschiedener Produkte vorgestellt werden soll. Darunter auch die neue Galaxy-Tab-S-Generation. Bisher stand nie infrage, dass die neuen Tablets wieder in drei Ausführungen erscheinen, wie es beim Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus und Tab S9 Ultra der Fall war. Doch jetzt ist ein wildes Gerücht aufgetaucht, wonach Samsung auf die normale Ausführung mit 11-Zoll-Display verzichten könnte (Quelle: SamMobile).

Samsung soll demnach nur noch ein Galaxy Tab S10 Plus und Tab S10 Ultra anbieten. Dabei handelt es sich um sehr große und teure Tablets mit 12,4- und 14,6-Zoll-Displays. Ein Galaxy Tab S10 mit 11-Zoll-Panel würde es nicht mehr geben. Dabei hatte Samsung dieser Version beim Galaxy Tab S9 ein ordentliches Upgrade spendiert und wir waren schon gespannt, wie sich das Gerät weiterentwickelt. Daraus wird wohl nichts.

Ein Grund für diesen Schritt könnte der immer weiter steigende Preis sein. Das Galaxy Tab S9 hat zum Marktstart 899 Euro gekostet. Für ein Android-Tablet ist das schon sehr viel Geld. Sollte sich das Gerücht bestätigen, würde Samsung die Alternative zum normalen iPad Pro aufgeben.

FE-Tablets als Ersatz?

Samsung hat zuletzt die FE-Serie stark ausgebaut. Die kann zwar technisch nicht mit den High-End-Modellen mithalten, ist preislich dafür deutlich attraktiver aufgestellt. Das Galaxy Tab S9 FE ist mit einem 10,9-Zoll-Display ausgestattet und kostete zum Marktstart knapp über 500 Euro. Es bleibt trotzdem eine große Preislücke zu den High-End-Modellen. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich dieses Gerücht bestätigt.

