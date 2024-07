Preise bekannt: So viel kosten die Samsung Galaxy Watch Ultra und Watch 7

Samsung wird schon in Kürze seine neuesten Produkte vorstellen, darunter die Galaxy-Watch-7-Uhren und die brandneue Galaxy Watch Ultra. Bereits jetzt sind die Preise für alle Modelle durchgesickert. Da gibt es durchaus positive Nachrichten zu vermelden.

Preise für neue Samsung-Uhren durchgesickert

Samsung veranstaltet am 10. Juli 2024 das nächste Galaxy-Unpacked-Event, auf dem unter anderem neue Galaxy-Watch-Smartwatches vorgestellt werden. Passend dazu sind auch die Preise durchgesickert für die einzelnen Modelle. So viel müsst ihr zahlen, wenn ihr euch die neue Generation gönnen wollt:

Samsung Galaxy Watch 7 (40 mm) für 319 Euro

Samsung Galaxy Watch 7 mit LTE (40 mm) für 369 Euro

Samsung Galaxy Watch 7 (44 mm) für 349 Euro

Samsung Galaxy Watch 7 mit LTE (44 mm) für 399 Euro

Samsung Galaxy Watch Ultra mit LTE (47 mm) für 699 Euro

Wenn die französische Quelle also Recht hat, dann bleiben die Preise für die Galaxy-Watch-7-Modell erfreulicherweise auf dem gleichen Level wie bei den Vorgängern (Quelle: Dealabs). Nur die Galaxy Watch Ultra kommt als LTE-Version hinzu, die für 699 Euro natürlich deutlich mehr kostet.

Die gleiche Quelle hat auch einen Vergleich der technischen Daten zwischen der Galaxy Watch 7 und Watch Ultra veröffentlicht:

Das sollen die technischen Daten der Samsung Galaxy Watch Ultra und Galaxy Watch 7 sein. (Bildquelle: Dealabs)

So groß sind die Unterschiede gar nicht. Klar, die Galaxy Watch Ultra besitzt ein größeres Gehäuse, einen größeren Akku und ist bis 10 statt 5 ATM wasserdicht. Zudem besteht das Gehäuse aus Titan. Rein technisch sind die Uhren aber fast gleich. Wenn ihr nur den dicken Akku wollt, dann könnt ihr auch zur Galaxy Watch 5 Pro (Test) greifen, die mittlerweile viel günstiger zu haben ist:

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.07.2024 10:22 Uhr

Größere Unterschiede könnte es am Ende bei der Software geben. Samsung könnte der Galaxy Watch Ultra mehr Features spendieren und so den Aufpreis doch wieder rechtfertigen. Spätestens am 10. Juli 2024 zeigt sich, was Samsung wirklich umgesetzt hat.

