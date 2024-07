Samsung Galaxy Watch 4 und 5: Riesiges Software-Update jetzt schon da

Samsung versorgt nicht nur seine Smartphones mit Software-Updates und bringt diese auf den neuesten Stand, sondern auch die vielen verschiedenen Uhren. Nach dem Beta-Test der neuesten Software für die Galaxy-Watch-6-Smartwatches sind nun die älteren Modelle an der Reihe. Einen Haken gibt es aber.

Samsung hat Beta-Test für Galaxy Watch 4 und 5 gestartet

Erst vor wenigen Wochen hat Samsung den Beta-Test von One UI Watch 6 auf Basis von Wear OS 5 für die Galaxy-Watch-6-Uhren gestartet. Schon jetzt legt das Unternehmen nach. Ab sofort können die Galaxy-Watch-4- und Galaxy-Watch-5-Smartwatches auf die neue Software zugreifen. Der Beta-Test mit vielen Neuerungen wurde gestartet. Samsung bringt die älteren Uhren damit auf den gleichen Stand wie die neue Generation (Quelle: SamMobile).

Zumindest in den USA und Südkorea können die Besitzerinnen und Besitzer der älteren Smartwatches am Beta-Test teilnehmen. Hier in Europa läuft der Test bisher noch für keine Smartwatch. Gut möglich, dass das noch kommt. Normalerweise startet Samsung in ersten Regionen und bietet die Software zum Test etwas später auch in mehr Ländern an. Sollte der Beta-Test auch in Deutschland starten, dann werdet ihr daran über die Samsung-Members-App teilnehmen können. Das funktioniert genau so wie bei den Smartphones und Tablets. Welche Neuerungen euch erwarten, könnt ihr hier nachlesen.

Samsung unterstützt alte Smartwatches

Genau wie bei den Smartphones versorgt Samsung auch seine Smartwatches lange mit Software-Updates. Alte Uhren, wie die Galaxy Watch 4, die ihr aktuell sehr günstig kaufen könnt, werden nicht fallengelassen. Wollt ihr also kein Vermögen für eine neue Uhr ausgeben, dann ist dieses Modell die perfekte Wahl für euch. Bald kommt die neue Galaxy-Watch-7-Generation. Welche Zusatzfunktionen dort eingeführt werden, ist bislang nicht bekannt. Wir werden euch informieren, wenn die neuen Uhren vorgestellt wurden.

