Samsung schmeißt alte Handys raus: Zugang zu wichtigen Funktionen abgeschottet

Samsung versorgt seine Smartphones viele Jahre mit Software-Updates. Noch länger wird der Support mit den darauf installierten Apps gewährleistet. So können sehr alte Geräte viele Jahre nach dem Support-Ende noch auf die Funktionen zugreifen. Doch auch da ist irgendwann Schluss, wie jetzt ein berühmtes Beispiel zeigt. Zukünftig dürfte sich das ändern.

Samsung Health verliert Unterstützung für alte Smartphones

Wenn ihr jetzt noch sehr alte Smartphones wie das Galaxy S8 oder Galaxy Note 8 nutzt, dann erhaltet ihr schon seit langer Zeit keine Software-Updates mehr. Nun ist eine neue Einschränkung hinzugekommen. Seit dem 24. Juni 2024 werden Handys mit Android 9 oder älter nicht mehr von Samsung Health unterstützt – zumindest nicht von der neuen Version. Ihr könnt die bereits installierte Version weiterhin verwenden, bekommt aber keine neuen Updates und keinen Support mehr, wenn es Probleme gibt (Quelle: AndroidAuthority).

Samsung hatte das Galaxy S8 im März 2017 vorgestellt, also vor über sieben Jahren. Software-Updates gab es damals nur bis Android 9, sodass dieses beliebte Handy jetzt rausfliegt. Das gilt aber auch für das Galaxy Note 8, das einige Monate später enthüllt wurde. Betroffen sind auch alle anderen Samsung-Handys, die noch mit Android 9 oder älter laufen. Spätestens jetzt solltet ihr euch Gedanken über eine Neuanschaffung machen, besonders wenn ihr beispielsweise eine Smartwatch nutzt, die auf Samsung Health in der neuesten Version angewiesen ist. Das Samsung Galaxy A55 bietet sich an:

Samsung-Apps laufen künftig länger

In den letzten Jahren hat Samsung den Update-Support für seine Smartphones deutlich verbessert. Erst waren es fünf Jahre, beim Galaxy S24 Ultra (Test) sind es mittlerweile sogar sieben Jahre. Entsprechend länger müssen auch die Apps unterstützt werden, die auf den Smartphones zum Einsatz kommen. Apps könnten künftig sogar auf zehn Jahre alten Handys laufen, weil die Android-Version so lange aktualisiert wird. Ob die Hardware das schafft, ist aber eine andere Frage. Die Unterstützung würde es geben.

