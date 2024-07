Samsung legt sich beim Akku des Galaxy S25 Ultra final fest

Samsung wird das Galaxy S25 Ultra zwar erst in einigen Monaten offiziell vorstellen, doch schon jetzt tauchen sehr viele Details zur Ausstattung und zu einem möglichen neuen Design auf. Besonders interessant ist der Blick auf den Akku und da macht Samsung Nägel mit Köpfen.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Akku bei Zertifizierungsbehörde

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Samsung das Design des Galaxy S25 Ultra im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra deutlich verändern möchte. Das kantige Gehäuse soll wie früher deutlich abgerundeter ausfallen. So soll das große und schwere Handy auch angenehmer in der Hand liegen. Zudem will Samsung das S25 Ultra wohl wieder etwas dünner machen. Schon allein deswegen war eigentlich schon fast klar, dass sich beim Akku nicht viel tun wird. Das bestätigt nun auch SamMobile. Der Akku ist nämlich bei der Zertifizierungsbehörde Bureau of Indian Standards (BIS) aufgetaucht.

Laut den aktuellen Informationen geht SamMobile davon aus, dass sich die Kapazität des Akkus im Vergleich zum Vorgänger nicht verändern wird. Es bleibt beim Galaxy S25 Ultra also wohl bei 5.000 mAh. Das würde zu den vorherigen Gerüchten passen, wo sich Samsung für ein dünneres Gehäuse im neuen Design statt eines größeren Akkus entscheidet. Die Laufzeit des Top-Smartphones würde also wieder über die Effizienz des Displays, Chips und der Software entschieden.

Welcher Chip kommt bei Samsung zum Einsatz?

Samsung verbaut bisher eigene Exynos-Chips und Snapdragon-Chips von Qualcomm in High-End-Modellen wie der Galaxy-S-Klasse. In diesem Jahr könnte ein dritter Partner hinzukommen, weil Samsung die Ausbeute bei der Chip-Produktion nicht hinbekommt. Es werden wohl nicht genug Exynos-Chips zur Verfügung stehen, sodass Samsung eine Zusammenarbeit mit MediaTek prüft. Nur Qualcomm-Chips zu verbauen ist wohl nicht drin, weil diese in diesem Jahr viel teurer geworden sind. Im Galaxy S25 Ultra ist das kein Problem, für die anderen Modelle aber wohl schon. Es bleibt also spannend.

