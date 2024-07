Samsung versorgt beliebtes Android-Handy mit brandneuem Software-Update

Die großzügige Update-Garantie von Samsung zwingt das Unternehmen in kurzer Zeit sehr viele Smartphones auf den neuesten Stand zu bringen. Manchmal dauert das ein wenig länger – wie im aktuellen Fall. Doch jetzt wird auch das günstige Galaxy A13 auf den neuesten Stand gebracht.

Samsung Galaxy A13 erhält One UI 6.1

Samsung hat die meisten seiner Smartphones bereits auf den neuesten Stand gebracht. Nach dem großen Update auf One UI 6.0 und Android 14 hat Samsung mit der Vorstellung der Galaxy-S24-Modelle One UI 6.1 eingeführt. Wie üblich dauert es einige Zeit, bis eine neue Oberfläche wirklich auf jedem noch unterstützten Smartphone landet. Stück für Stück versorgt Samsung die vielen Geräte. In diesem Fall ist das Galaxy A13 an der Reihe (Quelle: SamMobile).

In Europa können Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy A13 ab sofort das One-UI-6.1-Update installieren. Die Oberfläche entspricht zwar der neuesten Version, der Sicherheitspatch hängt mit Mai 2024 aber einen Monat zurück. Vermutlich wird Samsung nach dem großen Update ein zusätzliches Sicherheitsupdate ausspielen. Wichtig ist aber, dass das Galaxy A13 jetzt auf dem gleichen Stand ist wie die vielen anderen Smartphones.

Obwohl das Software-Update für das Galaxy A13 insgesamt 1,4 GB misst, bekommt ihr keine der KI-Features spendiert, die mit One UI 6.1 auf den Galaxy-S24-Smartphones eingeführt wurden. Diese sind nur den S-Klasse-Smartphones vorbehalten. Trotzdem wird in dieser Version hier und da etwas verbessert. Installieren solltet ihr die neue Software also sobald sie euch angeboten wird.

Einige Smartphones fehlen immer noch

Samsung hat zwar die meisten seiner Smartphones mit One UI 6.1 versorgt, doch es fehlen hier und da noch einige Modelle. Teilweise gibt es das Update auch nur in anderen Regionen. Seit dem Galaxy S21 gilt eine fünfjährige Update-Garantie und da hat Samsung immer sehr viel zu tun, bis wirklich alle Geräte versorgt sind. Habt ihr also ein neueres Handy und das Update immer noch nicht erhalten, dann müsst ihr einfach nur ein wenig länger warten. Irgendwann kommt es bestimmt – wie im aktuellen Fall.

