Erst im Pixel 9, bald im Galaxy S25: Neue Software-Features von Google durchgesickert

Google integriert in seine Handys bereits seit dem Pixel 6 KI-Features, die erst in diesem Jahr auch in Smartphones der Konkurrenz so richtig an Bedeutung gewonnen haben. Mit dem Pixel 9 wird das Unternehmen wohl die Google AI vorstellen, mit der mindestens drei neue Funktionen eingeführt werden. Diese dürften auch den Weg ins kommende Galaxy S25 von Samsung finden.

Google AI mit drei neuen KI-Features beim Pixel 9

Google hat die Vorstellung seiner neuen Pixel-9-Smartphones um zwei Monate vorgezogen. Schon am 13. August 2024 werden alle Neuheiten präsentiert. Wie schon in den letzten Jahren wird es nicht nur Hardware, sondern auch Software geben. In dem Fall neue KI-Funktionen, die auf den Pixel-9-Modellen laufen werden (Quelle: AndroidAuthority):

Add Me: Mit diesem Feature könnt ihr eine Person hinzufügen, die im Foto fehlt. Finde ich durchaus praktisch, denn oft muss eine Person fotografieren und so könnte man diese nachträglich einfügen. Bin wirklich gespannt, wie gut das funktioniert.

Fast noch wichtiger als die durchaus vielversprechenden neuen Funktionen ist aber, dass das Unternehmen das alles unter „Google AI“ zusammenfasst. Also wieder ein neuer Name für die KI-Funktionen, der mir aber deutlich besser gefällt als die bisherigen Lösungen wie Gemini und so weiter.

Google macht sich gerne über Apple lustig:

Circling Around: Google knöpft sich das iPhone vor

Neue Google-Features bald auch bei Samsung?

Samsung setzt auf die Google-KI und hat diese in den Galaxy-S24-Smartphones eingeführt. Die meisten Features die es beim Pixel 8 gab, wurden auch bei Samsung umgesetzt. Teilweise aber sogar etwas weiter gedacht und besser gemacht – habe ich im Test des Galaxy S24 Ultra festgestellt. Ihr könnt also davon ausgehen, dass die oben genannten Features mit großer Wahrscheinlichkeit beim Galaxy S25 auch genutzt werden können.

