Terminator 7? So geht die Reihe weiter

Die ersten Terminator-Filme gehören zu den besten Science-Fiction-Action-Streifen aller Zeiten. Bei den letzten Fortsetzungen war die Luft aber immer weiter raus. Der inzwischen 6. Teil, „Terminator: Dark Fate“ aus dem Jahr 2019 enttäuschte sowohl Fans als auch Kritiker. Wie sieht es mit Terminator 7 aus? Gibt es noch die Chance auf einen neuen Terminator-Film?

Tatsächlich dürfen Fans der Science-Fiction-Reihe bald neues Material sehen – wenn auch in etwas anderer Form als gewohnt. Netflix wird mit „Terminator Zero“ demnach eine Anime-Umsetzung ins Streaming-Programm aufnehmen.

Noch bis zur Mitte des letzten Jahres sah es schlecht aus um einen weiteren Terminator-Film. „Dark Fate“ lief an den Kinokassen äußerst schlecht und spielte viel zu wenig ein, um Erwartungen halbwegs zu erfüllen. Ende 2022 gab es jedoch Gerüchte, die Hoffnungen auf einen neuen Terminator-Film wecken lassen könnten. Im Mai 2023 gab James Cameron persönlich bekannt, an einem neuen Terminator-Film zu arbeiten.

Neues aus dem Terminator-Universum

Bereits 2021 gab es erste Informationen zu einem Terminator-Anime. Nun gibt es auch ein Ankündigungsposter sowie einen Release-Termin zur Serie:

Ab dem 29. August wird es demnach die Anime-Serie bei Netflix geben. Für den 5. Juli wurde ein Trailer angekündigt. Dann erfahren Fans, wie die Terminator-Reihe optisch im Anime-Format umgesetzt wurde. Bereits im Herbst 2023 ist ein kurzer Teaser erschienen:

Terminator 7: Das sagt Produzent James Cameron zu einem Film

Mit einem neuen Film sollten Fans hingegen nicht so schnell rechnen, ganz beendet ist die Filmreihe aber noch nicht. Im Dezember 2022 hat der Schöpfer der ersten Terminator-Teile, James Cameron, über eine mögliche Fortsetzung gesprochen. Cameron hat sich vor einiger Zeit die Rechte am Franchise gesichert und im Rahmen eines Podcasts, in dem es eigentlich um „Avatar: The Way of Water“ gehen sollte, geäußert, dass zumindest über eine Wiederauferstehung der Science-Fiction-Marke laut nachgedacht wird. Im Rahmen der „Dell Technologies World 2023“ Mitte Mai 2023 bestätigte Cameron, dass er an einem Drehbuch für Terminator 7 arbeitet.

Cameron will dabei etwas von den bisherigen Filmen abrücken und nicht mehr den mehr oder weniger stumpfen Kampf zwischen der Menschheit und seelenlosen Maschinen zeigen. Stattdessen soll beim ihm die Künstliche Intelligenz mehr in den Vordergrund rücken. Gerade mit dem aktuellen Hype um ChatGPT und anderen KI-Anwendungen dürfte Cameron eine weite Spielwiese vor sich haben, die auf viel Interesse stößt. Cameron will die Maschinen in kommenden Filmen intelligenter und nicht mehr als stumpf zerstörende Maschinen darstellen. Er soll demnach sogar schon an einem Drehbuch sitzen.

Konkrete Pläne oder gar einen angepeilten Starttermin gibt es zu Terminator 7 aber derzeit nicht. Auf einen schnellen Release sollte man nicht hoffen. Cameron will die aktuelle KI-Entwicklung noch abwarten und sehen, was aus ChatGPT und Co. in den kommenden Monaten wird, bevor er die Story zu Terminator 7 ausarbeitet.

Bei YouTube findet man zwar einige „Trailer“ mit dem Titel „Terminator 7: End of War“. Dabei handelt es sich aber nicht um offizielle Produktionen zu einer Fortsetzung, sondern lediglich um Fanprojekte.

Terminator 7: Fortsetzung nicht ausgeschlossen

Sollte Terminator 7 umgesetzt werden, wird es vermutlich keine direkte Fortsetzung des letzten Teils. Falls die Fortsetzung kommen wird, will Cameron sich größtenteils von den früheren Filmen loslösen und einen komplett neuen Weg einschlagen. Auch wenn James Cameron bei einer Neuauflage der Skynet-Story mit dabei wäre, ist ein erneutes Auftreten von Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton (Sarah Connor) nahezu ausgeschlossen. Ende 2022 äußerte Cameron, dass man die beiden Darsteller der ursprünglichen Terminator-Filme nicht in den letzten Fortsetzungen hätte auftauchen lassen sollen. Die Auftritte von Hamilton und Schwarzenegger in „Dark Fate“ sollen zwar laut Cameron ein netter Service für die Fans der alten Teile gewesen sein, jüngeren Generationen wurde der Zugang zur Filmreihe aber dadurch eher versperrt.

Kürzlich bestätigte auch das langjährige Terminator-Gesicht, Schwarzenegger, dass die Franchise für ihn abgeschlossen ist. Er wird also sehr wahrscheinlich nicht bei einem siebten Teil dabei sein,

