Amazon verbessert praktisches Feature – aber Nutzer müssen zahlen

Viele Haushalte zählen mittlerweile auf den Sprach-Assistenten Alexa. Das Smart-Home-Feature soll jetzt ein merkliches Upgrade erhalten – allerdings fordert Amazon dafür auch einen deutlichen Aufpreis.

Amazon spendiert Alexa ein Upgrade – doch Nutzer müssen zahlen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters arbeitet Amazon daran, den Alexa-Service aufzupolieren und dabei eine generative KI zu nutzen. Zufolge von Amazon-Mitarbeitern, die an dem Projekt beteiligt sind, will das Unternehmen seinen Sprach-Assistenten zeitnah verbessern und eine Deadline im August erreichen. Das Projekt wäre das erste wesentliche Upgrade für Alexa seit 2014. Intern würde der optimierte Assistent als Remarkable Alexa, also Bemerkenswerte Alexa, betitelt.

Mit der generativen KI soll Alexa in der Lage sein, auch komplexere Anfragen zu beantworten und Aufgaben zu übernehmen wie Essen bestellen oder eine E-Mail verfassen und abschicken. Diese Features wird Amazon jedoch nicht gratis zur Verfügung stellen. Dem Bericht zufolge schwebt dem Unternehmen eine monatliche Gebühr zwischen 5 und 10 US-Dollar vor – eine Integration in die Prime-Mitgliedschaft sei nicht geplant. (Quelle: Reuters)

Amazons Assistent Alexa vor unsicherer Zukunft

Ob sich das Alexa-Upgrade für Amazon lohnen wird, muss sich erst noch zeigen. Der Assistent ist seit seinem Release kostenlos bei vielen Amazon-Produkten wie den Echo-Geräten und Fire-TV-Sticks inbegriffen, damit jedoch ein Verlustgeschäft und wird deswegen vor allem intern durchaus kritisch gesehen.

Mit einer Abo-Gebühr könnte natürlich Geld in die Kassen gespült werden, doch die Frage ist, ob die verbesserte, generative KI allein für Kunden tatsächlich ein Verkaufsargument ist – zumal der Preis mit bis zu 10 US-Dollar im Monat happig ausfallen würde. Auch dass smarte, stets mithörende Haushaltshilfen wie Alexa immer noch von vielen Kunden nachvollziehbarerweise mit Misstrauen beäugt werden, könnte für Amazons Pläne ein Hindernis darstellen.

