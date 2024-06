Fallout bei Amazon Prime: Das beste Spiel wird für Staffel 2 richtig wichtig

Die Fallout-Serie auf Amazon Prime hat Fans der Spiele beeindruckt. Auch in Staffel 2 nimmt die Geschichte des RPGs eine zentrale Bedeutung ein. Das bedeutet auch die Rückkehr einer wichtigen Figur aus Fallout: New Vegas.

Fallout: New Vegas – Dieser Charakter wird wichtig

Achtung: Es folgen Spoiler zur Fallout-Serie und zum Spiel Fallout: New Vegas

Fallout-Fans warten aktuell ungeduldig auf die zweite Staffel der Erfolgsserie auf Amazon Prime Video. In einem Interview mit Variety sprechen die Showrunner Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet über die Bedeutung von Fallout: New Vegas für die zweite Staffel der Serie. Das RPG wird von vielen als Höhepunkt der Fallout-Reihe gesehen, obwohl es gar nicht vom Bethesda, sondern von Obsidian Entertainment stammt.

Viele Details zum Plot gibt es natürlich noch nicht, aber sie können verraten, dass Mr. House erneut auftauchen wird. Zusätzlich können sich Fans auch über den Auftritt einer Todeskralle freuen. Im IGN-Bericht zum Interview ist die auch Rede davon, dass viele Charaktere der Serie auf dem Weg nach New Vegas sind und die Stadt in der Fallout-Welt Robert House gehört. Der Geschäftsmann sei darum in Staffel 2 „involviert“. Dieses konkrete Zitat wurde inzwischen allerdings aus dem Variety-Artikel gestrichen (Quelle: Variety, IGN).

So unterscheiden sich die Fallout-Spiele von der Serie. Das Video enthält Spoiler zur TV-Show und den Spielen:

Fallout: Die Serie und das Spiel im Vergleich

Mr. House in der Fallout-Serie: Geht das denn?

Das Zitat der Serienmacher lädt natürlich zum Spekulieren ein. Zunächst ist unklar, ob Robert House nur in der Vergangenheit (vor dem Atomkrieg) oder auch danach auftreten wird. Fallout-Experten dürften bereits bemerkt haben, dass der Chef von RobCo-Industries bereits im Finale der ersten Staffel einen Cameo-Auftritt hatte.

Fallout: New Vegas spielt allerdings 200 Jahre später. Von House ist darum nur noch eine Mumie übrig, die von Maschinen am Leben erhalten wird. Die Serie ist noch später in der Timeline angesiedelt. Für einen Auftritt von House müssten sich die Serienmacher also für ein bestimmtes Ende des Spiels entscheiden, in dem der Geschäftsmann überlebt und vielleicht sogar weiterhin für New Vegas verantwortlich ist. In der finalen Szene von Staffel 1 hat die Stadt keinen guten Eindruck gemacht. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das Ödland in der Zeit zwischen Spiel und Serie verändert hat.