Hat Amazon das beste Fallout-Spiel ruiniert? Bethesda spricht ein Machtwort

Die Fallout-Serie auf Amazon Prime erzählt auch die Geschichte der gesamten Fallout-Welt weiter. Ein bestimmtes Datum in der TV-Show hat für hitzige Diskussionen in der Community gesorgt. Jetzt spricht Bethesda Klartext. Achtung: Die News enthält Spoiler für die gesamte Serie.

Originalmeldung vom 12. April 2024:

Amazon kann mit sich zufrieden sein. Die neue Fallout-Serie kommt bei Kritikern richtig gut an. Einige Fans der Rollenspiele haben allerdings ein großes Problem mit der Adaption. Sie fürchten, dass die acht Folgen der ersten Staffel mit dem bestehenden Fallout-Universum brechen. Im schlimmsten Fall könnte es Fallout: New Vegas an den Kragen geht, welches von vielen als das beste Spiel der Reihe angesehen wird. Achtung: Es folgen Spoiler für die neue Fallout-Serie auf Amazon Prime Video.

Hat Amazon die Fallout-Geschichte umgeschrieben?

Der vermeintliche Bruch des Kanons wird im Fallout-Subreddit heiß diskutiert. Der kritische Punkt ist die Zerstörung der Stadt Shady Sands und mit ihr vielleicht sogar das Ende der gesamten Republik Neukaliforniens (auf englisch abgekürzt als NCR). Die Charaktere besuchen die Hauptstadt, von der nur noch ein Krater übrig ist. Später wird der Fall von Shady Sands genauer behandelt. Als Datum wird das Jahr 2277 angegeben, ein Pfeil auf einer Tafel verweist auf einen Atompilz.

Fallout: New Vegas erzählt aber eine andere Geschichte. Das Rollenspiel spielt im Jahr 2281, also vier Jahre nach der atomaren Zerstörung. Shady Sands könnt ihr dort zwar nicht besuchen, aber aus Dialogen im Spiel geht hervor, dass die Stadt noch existiert. Eine Bombardierung wird überhaupt nicht erwähnt.

Auch von der NCR, in Fallout: New Vegas noch eine mächtige Nation, scheinen in der Serie nur noch versprengte Gruppen übrig zu sein. An sich kein Problem, denn die Serie spielt im Jahr 2296. Einige Fans gehen allerdings davon aus, dass mit Shady Sands auch die NCR untergegangen ist. Unter dieser Voraussetzung könnte Fallout: New Vegas also gar nicht mehr im Kanon existieren.

Fallout: New Vegas gestrichen? – so schlimm ist es nicht

Tatsächlich ist die Fallout-Serie nicht nur eine Adaption der Spiele, die ihr eigenes Ding macht. Bethesda-Chef Todd Howard war es zwar wichtig, dass die Serie ihre eigene Geschichte erzählt, aber sie wird von ihm trotzdem als Teil des offiziellen Kanons angesehen.

Was bedeutet das also für Fallout: New Vegas? Zunächst einmal hat Bethesda Design Director Emil Pagliarulo bereits auf Twitter bestätigt, dass das RPG vom Entwickler Obsidian Entertainment auf jeden Fall weiterhin zum Kanon zählt. Auch die Widersprüche in der Serie lassen sich erklären.

So könnte es sich bei der Jahreszahl auf der Tafel schlicht um einen Fehler handeln – entweder von Charakteren in der Serie oder von den Produzenten. Gleichzeitig könnte der Pfeil zwischen dem Datum und dem Atompilz auch bedeuten, dass noch weitere Zeit vergangen ist. Die Bombardierung könnte also auch Jahre nach Fallout: New Vegas stattgefunden haben. Zusätzlich gibt es mehrere Easter Eggs, die gezielt auf Charaktere und Ausrüstung aus dem Spiel hinweisen.

Der aktuelle Status der NCR bleibt in der Serie aktuell noch ein Mysterium. Fans müssen also warten. Glücklicherweise ist eine zweite Staffel für Fallout schon so gut wie bestätigt.