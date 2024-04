Kindle Paperwhite: Amazons E-Book-Reader für unterwegs zum Sparpreis erhältlich

Derzeit ist der Kindle Paperwhite, Amazons robuster E-Book-Reader für unterwegs, stark vergünstigt zu haben. Wir haben die Details des Angebots für euch.

E-Book-Reader Kindle Paperwhite zum Sparpreis erhältlich

Der Kindle Paperwhite ist das robuste E-Book-Reader-Modell von Amazon, das sich unter anderem aufgrund seiner Wasserbeständigkeit nach IPX8 besonders gut für den mobilen Einsatz eignet. Derzeit ist der Reader zum stark vergünstigten Preis von nur 109,99 Euro erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Der Kindle Paperwhite kommt mit einem augenschonenden 6,8-Zoll-Display mit 300 PPI Auflösung, verstellbarer Display-Farbtemperatur sowie bis zu 10 Wochen Akkulaufzeit. 16 GB Speicher reichen für das Speichern mehrerer tausend Bücher auf dem Gerät. Weiterhin bekommt ihr mit dem Kauf eines Kindle Paperwhite auf Wunsch ein Kindle-Unlimited-Abo für 3 Monate gratis dazu. Mit einem ebenfalls erhältlichen Audible-Abo und Bluetooth-Kopfhörern könnt ihr mit dem Kindle Paperwhite außerdem auch Hörbücher hören.

Für wen eignet sich der E-Book-Reader Kindle Paperwhite?

Der E-Book-Reader Kindle Paperwhite eignet sich für jeden, der Bedarf an einem soliden E-Book-Reader insbesondere für unterwegs hat. Durch die Wasserfestigkeit des Geräts nach IPX8 kann der Reader auf Wunsch ganz entspannt auch am Strand, am Pool oder in der Badewanne verwendet werden. Weiterhin überzeugt der E-Book-Reader mit seinem augenschonenden Display, dessen Farbtemperatur nach Belieben den eigenen Präferenzen angepasst werden kann, und der langen Akkulaufzeit.

Überzeugt vom Kindle Paperwhite zeigen sich übrigens auch die bisherigen Käufer bei Amazon. Diese vergaben im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei 10629 Bewertungen. Hervorgehoben werden dabei von den Rezensenten insbesondere das hochwertige Display sowie die lange Akkulaufzeit des Geräts.

