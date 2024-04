Android 15 verrät euch ein wichtiges Geheimnis über euer Smartphone

Google arbeitet fleißig an Android 15 und möchte im neuen Betriebssystem einige nützliche Funktionen einbauen. Zwei davon werden euch verraten, wie lange euer Handy noch funktionieren wird. Damit erhaltet ihr erstmals einen Blick auf die Komponenten, die wirklich zählen.

Android 15 verrät Details zur Lebensdauer des Speichers

In Android-Smartphones sind viele Komponenten verbaut, die eine begrenzte Lebensdauer haben – darunter beispielsweise der Akku. Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Google zukünftig direkt im Android-Betriebssystem verraten möchte, wie gesund der Akku noch ist. Immerhin lässt sich dieser austauschen, wenn er nicht mehr zu gebrauchen ist. Beim verbauten Speicher ist das nicht der Fall. Und genau da soll Android 15 eine spannende Funktion erhalten. Ihr werdet zukünftig nämlich auch den Speicher auslesen können (Quelle: AndroidAuthority).

Ihr werdet also genau wie beim Akku sehen können, wie es dem Speicher geht. Funktioniert euer Handy also nicht mehr richtig, ist besonders langsam oder hält nicht mehr so lange wie früher, werdet ihr in Android 15 viel mehr Möglichkeiten zur Fehlersuche bekommen.

Die Informationen sind besonders beim Kauf von gebrauchten Geräten wichtig. Ihr könnt nämlich einfach feststellen, ob der Akku anständig behandelt wurde und ob der Speicher vielleicht schon kurz vor dem Kollaps steht. Letzteres ist zwar selten, da Handys aber immer länger genutzt werden, nicht mehr undenkbar. Immerhin versorgt Google die Pixel-8-Smartphones sieben Jahre mit neuen Software-Updates. Da müssen alle Komponenten in Schuss sein, um dieses Alter zu erreichen.

Im Video stellen wir euch die Pixel-8-Smartphones vor, die das Android-15-Update zuerst erhalten dürften:

Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt: Darf es noch etwas mehr KI sein?

auf YouTube

Android 15 bereits in öffentlicher Beta zum Download bereit

Wenn ihr ein neueres Pixel-Handy habt, dann könnt ihr die erste öffentliche Beta-Version von Android 15 bereits installieren. Dort sind die beiden oben genannten Funktionen jedoch noch nicht aktiv.

