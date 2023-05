Kindle Unlimited ist einer der vielen Dienste, die Amazon neben seinem Online-Shop anbietet. Der Service richtet sich vor allem an Nutzer, die gerne lesen. Man bekommt hier Zugang zu zahlreichen E-Books, Hörbüchern und digitalen Zeitschriften. Was kostet Kindle Unlimited und was bekommt man geboten?

Mitte Mai 2023 kündigt Amazon an, dass die Preise für Kindle Unlimited angehoben werden. Die neue Abo-Gebühr gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Wer sich einen Eindruck von den angebotenen Inhalten verschaffen will, kann Kindle Unlimited kostenlos testen.

Was kostet Kindle Unlimited im Monat?

Der normale Monatspreise für Kindle Unlimited liegt bei 11,75 Euro . Nach der ersten Anmeldung bekommt man den Zugang 30 Tage lang gratis. Früher kostete der Zugang 9,99 Euro monatlich.

. Nach der ersten Anmeldung bekommt man den Zugang 30 Tage lang gratis. Früher kostete der Zugang 9,99 Euro monatlich. Aktionsweise kann man stattdessen auch gleich 2 Monate buchen und bezahlt einmalig 0,99 Euro.

Danach geht der Kindle-Unlimited-Zugang ist die kostenpflichtige Option zum Preis von 11,75 Euro über.

Eine Kündigung ist jederzeit zum Ablauf eines Abrechnungsmonats möglich (So kann man bei Kindle Unlimited kündigen).

Eine Jahres-Option, mit der man das Abonnement rechnerisch günstiger bekommen könnte, gibt es bei der E-Book-Flatrate nicht.

Kindle Unlimited: Was gibt es dort?

Kindle Unlimited bietet den Zugang zu Millionen von E-Books und Hörbüchern aus allen erdenklichen Genres. Neben fiktionalen Geschichten, Romanen und Thrillern gibt es auch Sachbücher, Kinderbücher oder Kochbücher. Die Bücher werden „ausgeliehen“, das heißt, sobald das Abonnement gekündigt wurde, gibt es auch keinen Zugriff mehr auf die Inhalte. Zudem können nur maximal 10 E-Books gleichzeitig ausgeliehen werden. Eine zeitliche Beschränkung gibt es hingegen nicht.

Ob ein digitales Buch im Unlimited-Abonnement enthalten ist, sieht man an dem „Kostenlos lesen“-Schriftzug auf der jeweiligen Detailseite. Eine umfangreiche Übersicht vielen vorhandenen Titeln sowie Empfehlungen der Redaktion entdeckt man zudem auf der Aktionsseite des E-Book-Services. Die E-Books lassen sich auf allen Kindle-Tablets von Amazon sowie am PC allen Smartphones und Tablets lesen, auf denen es die Kindle-App gibt.

Kindle Unlimited: Anmelden ohne Prime-Abo?

Der Login zu Kindle Unlimited läuft über die Aktionsseite. Hier kann man sich bei der ersten Anmeldung entscheiden, ob man den kostenlosen Probemonat in Anspruch nehmen möchte oder 2 Monate zum Preis von 0,99 Euro buchen will, bevor das Abo zu den normalen Gebühren in Höhe von 11,75 Euro fortgeführt wird. Eine Zahlung ist über die üblichen Methoden bei Amazon möglich, etwa die Kreditkarte oder Lastschrift.

Ein Amazon-Prime-Abonnement ist für Kindle Unlimited nicht nötig. Es können also auch Kunden darauf zugreifen, ohne Amazons Premium-Dienst gebucht zu haben. Vorteile oder Vergünstigungen gibt es für Prime-Mitglieder nicht.

