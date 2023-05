Habt ihr ein Konto bei Revolut, könnt ihr durch das „Cashback Rewards“-Programm Geld für Einkäufe zurückbekommen. Wie funktioniert das genau und welche Bedingungen gibt es dafür?

Wer das kostenpflichtige „Metal“-Abo hat bekommt generell Cashback auf Kartenzahlungen online und in Läden vor Ort. Der Zugang kostet 13,99 Euro und bietet einige weitere Vorteile, zum Beispiel das angehobene Limit für kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat. Auch Nutzer der andere Abo-Optionen sowie der kostenlosen Standard-Option können aber manchmal per Cashback-Aktion Geld zurückbekommen.

Geld zurück durch Cashback bei Revolut

Entsprechende Cashback-Aktionen werden dann per Push-Mitteilung in der Revolut-App angekündigt. Nur wenn man eine entsprechende Einladung erhalten hat, kann man auch an der „Geld zurück“-Aktion teilnehmen. Die Angebote wechseln immer wieder. So kann man zum Beispiel vorübergehend für Einkäufe bei Supermärkten einen prozentualen Anteil des Umsatzes zurückerhalten (Quelle: Mydealz.de).

Ist man für eine Aktion eingeladen, muss man die Zahlung mit der physischen oder virtuellen Revolut-Karte bezahlen. Die Aktionen sind zeitlich begrenzt. Meistens muss ein Mindestbetrag für einen Einkauf erreicht werden, damit es eine Auszahlung gibt. Damit Aktionen erfolgreich durchgeführt werden können, solltet ihr auf dem Smartphone mit der Revolut-App keinen Werbeblocker verwenden und am iPhone sicherstellen, dass das „Webseite-übergreifende Tracking“ erlaubt ist.

Wie funktioniert Cashback bei Revolut?

Eine Gutschrift des versprochenen Cashback-Betrags erfolgt in der Regel innerhalb von 14 Tagen auf das Revolut-Konto. Der entsprechende Betrag wird in der Transaktionsübersicht als eingehende Zahlung angezeigt. Der Cashback-Anspruch verfällt, wenn Aktionsartikel zurückgegeben, parallel andere Rabatte in Anspruch genommen werden, etwa durch Online-Gutscheine oder ein Kauf offline durchgeführt wurde, obwohl die Cashback-Aktion auf Online-Einkäufe beschränkt war. Lest euch grundsätzlich immer die AGB und Regelungen für die jeweilige Cashback-Aktion durch, um alle Bedingungen zu erfüllen und Ausnahmen kennenzulernen.

Eure Cashback-Rewards seht ihr in der Revolut-App im „Hub“-Bereich. Hier könnt ihr im Abschnitt „Cashback“ den „Wert“ sehen und unter „Ausstehend“ den Status noch offener Cashback-Beträge sehen. Falls ihr nach 14 Tagen immer noch keine Gutschrift erhalten habt, kontaktiert den Revolut-Kunden-Service über den Online-Chat. Alle Bedingungen zum „Geld zurück“-Programm lest ihr auch bei Revolut.

