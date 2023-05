Bei Revolut bekommt man ein kostenloses Girokonto. Zum Konto gehört auch eine IBAN. Standardmäßig beginnt sie mit „LT“, es handelt sich also um eine litauische Kontonummer. Kann man bei Revolut eine deutsche IBAN bekommen?

Die „IBAN“ ist die internationale Bankkontonummer. Ihr müsst sie zum Beispiel angeben, wenn euch jemand Geld auf euer Konto überweisen will oder wenn Zahlungen per Lastschrift durchgeführt werden sollen. Bei manchen Anbietern wird die Revolut-IBAN nicht akzeptiert, da es sich nicht um eine deutsche Kontonummer handelt. Gibt es eine Möglichkeit, eine DE-IBAN beim Fintech-Anbieter auszuwählen?

Deutsche IBAN bei Revolut bekommen: Geht das?

Noch Mitte 2022 gab es Berichte, nach denen Revolut eine deutsche IBAN einführen wollte. Spätestens Anfang 2023 sollte das der Fall sein. Auch im zweiten Quartal des Jahres gibt es aber eine entsprechende Option noch nicht. Es gibt auch noch keine Informationen über den aktuellen Stand. Ob und wann Revolut also tatsächlich eine deutsche IBAN anbieten wird, ist nicht bekannt (Stand: Mai 2023). Im September 2022 teilte Wiktor Stopa, der „Head of Growth in der DACH-Region“ mit:

„Wir arbeiten intensiv an der deutschen Bankniederlassung. Wir haben bereits erste dafür nötige Posten besetzt und sprechen auch mit den Aufsichtsbehörden“.

Aktuell keine deutsche IBAN in Sicht

Auch wenn man keine deutsche IBAN hat, sollten einem dadurch aber keine Nachteile entstehen. Anbieter dürfen eine Bankverbindung aus dem SEPA-Raum („Single Euro Payments Area“) nicht einfach ablehnen, nur weil sie nicht mit dem deutschen Länderkürzel DE beginnt (So seriös ist Revolut).

Falls es Probleme mit eurem Revolut-Konto gibt, kontaktiert den Kunden-Service des jeweiligen Anbieters. Möglicherweise ist lediglich das Online-System für die Anmeldung von Lastschriftzahlungen so eingestellt, dass Angaben ohne DE-Kontonummer automatisch abgelehnt werden. Der Kunden-Service kann eure Angaben dann manuell einpflegen. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel bei Vodafone Probleme mit Revolut-Konten.

