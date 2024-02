Bank in der Nähe: So findet ihr die nächste Filiale

© Bihlmayerfotografie via IMAGO

Wenn ihr zur nächsten Filiale eurer Bank müsst oder auch nur die Adresse braucht, könnt ihr im Netz ganz schnell die Bank in eurer Nähe finden. Wie das mit Kartendiensten und auf offizielem Weg genau funktioniert, erfahrt ihr hier.

Bank in der Nähe auf Karte finden

Die einfachste Methode, um die nächste Bank in eurer Nähe zu finden, geht heutzutage über die verschiedenen Karten-Anbieter und Maps-Apps. Wir erklären in folgendem Beispiel anhand von Google Maps am Computer wie Smartphone, wo ihr die naheliegendste Filiale eures Kreditinstituts findet:

Öffnet Google Maps auf eurem Smartphone oder in einem neuen Tab eures Browser. Falls ihr gefragt werdet, akzeptiert die Standordfreigabe, damit euer aktuelle Position bestimmt werden kann. Gebt in das Suchfeld den Namen eurer Bank und „in der Nähe“ ein, also zum Beispiel: „Postbank in der Nähe“. Nun wird euch eine Liste der Filialen angezeigt, die nach Entfernung sortiert ist. Oft seht ihr auch direkt die Öffnungszeiten der jeweiligen Stelle. So könnt ihr auf eine weiter entfernte Bankfiliale ausweichen, falls die nächste zur Zeit geschlossen ist.

Wenn ihr zu einer Filiale müsst, achtet darauf, dass es sich bei dem Ergebnis nicht nur um eine SB-Stelle oder lediglich Geldautomaten handelt. Wenn ihr nun „Route“ (App) beziehungsweise „Routenplaner“ (Browser) anwählt, könnt ihr euch direkt zum Ziel navigieren lassen.

Google Maps zeigt euch direkt die nächste Filiale an (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr beim Online-Shopping bare Münze sparen wollt, lest euch unsere Tipps dazu durch:

Filialfinder der verschiedenen Banken

Falls euer bevorzugter Kartendienst nicht die aktuellen Daten zu den Bankfilialen hat oder ihr auf Nummer sicher gehen wollt, findet ihr aber auch bei den jeweiligen Webseiten der Banken einen Filialfinder, mit dem ihr mittels eurer Adresse oder der Postleitzahl (ZIP-Code) die Banken in eurer Nähe anzeigen lassen könnt. Alternativ findet ihr auch bei der offiziellen App eurer Bank für gewöhnlich ebenfalls einen Filialfinder.

Commerzbank

Degussa Bank

Deutsche Bank

Postbank

Weitere Infos, wo ihr die nächste Postbankfiliale findet, lest ihr hier:

PSD Bank

Sparda-Bank

Santander

Sparkasse

Targobank

Volksbank Raiffeisenbank

