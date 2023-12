Wo finde ich eine Postbank in meiner Nähe?

Ihr seid Postbank-Kunde oder möchtet es werden und sucht eine Postbank in der Nähe? Wollt ihr Bargeld von eurem Girokonto abholen oder mit einem Mitarbeiter in einer Filiale sprechen? Dank der Online-Suche findet ihr die nächste Filiale der Postbank in der Nähe schnell und einfach. Mit dem Smartphone könnt ihr euch sogar sofort dorthin navigieren lassen.

Die Postbank bietet im Online-Angebot eine Suchfunktion für alle Standorte in Deutschland. Dort gebt ihr in das Suchfeld einfach einen Ort an oder tippt auf das Fadenkreuz, um den aktuellen Standort eures Smartphones oder PCs für die Suche heranzuziehen. Falls die Filialsuche nicht funktioniert, könnt ihr auch einfach bei Google Maps nach Postbank-Filialen in der Nähe suchen (zu den Ergebnissen bei Google Maps).

Postbank in der Nähe finden per Filialsuche online

So findet ihr online eine Geschäftsstelle in eurer Umgebung:

Klickt auf folgenden Link, um zur Filialsuche zu gelangen: Zur Suche. Scrollt etwas nach unten. Gebt in das Suchfeld eure Postleitzahl oder den Ortsnamen ein. Alternativ tippt ihr auf das Fadenkreuz, um direkt den Gerätestandort zu ermitteln. Eine Berechtigung muss dazu erteilt werden. Im Feld darunter könnt ihr die Suche eingrenzen. Standardmäßig werden 3 beliebte Filter angezeigt, ihr könnt unter „alle Filter“ aber weitere Optionen einblenden. Danach könnt ihr zum Beispiel auswählen, ob ihr bloß einen Geldautomaten direkt von Postbank oder der „Cash Group“ sucht oder eine Filiale. Für die Filialsuche könnt ihr bestimmte Services anhaken. So werden euch zum Beispiel nur Banken angezeigt, in denen ihr Kredite aufnehmen oder Bausparverträge abschließen könnt. Tippt danach auf das Lupe-Symbol. Nun werden auf der Karte Filialen der Postbank in der Nähe angezeigt. Klickt neben oder auf der Ortskarte auf eine Geschäftsstelle, um sie auf der Karte zu zentrieren. Ihr seht nun die dazugehörige Adresse, die Services und die Öffnungszeiten, welche die Filiale bietet. Klickt ihr auf „Route“, wird der Weg zur ausgewählten Filiale angezeigt. Die Postbank-Suche nutzt nicht das Angebot von Google Maps. Um dort die Navigation zu starten, müsst ihr die Adresse kopieren und damit eine neue Routenplanung in der Google-Maps-App starten.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Öffnungszeiten kurzfristig ändern können, etwa bei einer Betriebssitzung oder einem technischen Fehler. Eine dadurch veränderte Öffnungszeit wird auf der Seite nicht angezeigt.

Keine Postbank in der Nähe oder ungünstige Öffnungszeiten?

Ihr habt mithilfe der Onlinesuche eine Geschäftsstelle gefunden, die jedoch relativ weit von euch weg ist? Die Postbank entscheidet auf Grundlage des Kundenverhaltens der Postbankkunden, die in einem Einzugsgebiet leben, ob ein Postbank-Service angeboten wird. Wie lang eine Filiale geöffnet hat, ist ebenfalls vom Kundenverhalten sowie vom Kundenbestand abhängig. Seid ihr unzufrieden, da es keine Geschäftsstelle in eurer Umgebung gibt oder gefallen euch die Öffnungszeiten einer Filiale nicht? Dann klickt auf diesen Link, um die Kontaktoptionen für den Postbank-Service zu erreichen. Feedback kann entweder per Brief oder telefonisch hinterlassen werden:

Telefonnummer Kundenberatungscenter: 0228 5500 5500 (montags bis samstags 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr, sonntags 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Inlands-Tarif)

Postadresse: Postbank Hamburg, Beschwerdebearbeitung, 22297 Hamburg

Wo finde ich Telefonnummern der Filialen?

Online werdet ihr keine Telefonnummern der Geschäftsstellen finden. Die Postbank möchte damit verhindern, dass Mitarbeitern Fragen gestellt werden, die nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Das sei eine Maßnahme zur Verkürzung der Wartezeiten in den einzelnen Postbanken.

Für Bestandskunden gibt es eine zentrale Postbank-Hotline, die ihr unter folgender Nummer erreichen könnt: 0228 5500 5500 .

. Wer noch kein Kunde ist und Fragen zu den Produkten der Bank hat, wählt die Nummer 0228 5500 5533.

