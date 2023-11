Postbank: Adresse ändern – online, per Post & in der Filiale

Ihr möchtet bei der Postbank eure Adresse ändern, da ihr einen Umzug hinter euch habt oder eine eurer Anschriften als neue Hauptadresse angeben wollt? Die Änderung der Kundendaten ist online, per Brief und in einer Filiale der Postbank in eurer Nähe möglich.

Die Änderung der Kundendaten ist jederzeit online möglich. Ihr könnt den Änderungswunsch auch für einen Termin in der Zukunft hinterlegen und somit im Voraus einplanen.

Postbank: Adresse ändern – diese Optionen gibt es

Per Telefon kann man die Kundendaten nicht ändern. Ihr müsst aber nicht persönlich in einer Filiale erscheinen, sondern die Adressdaten bequem im Online-Banking anpassen. So geht es:

Loggt euch in euer Online-Konto der Postbank ein (zum Login). Steuert im Menü den Bereich „Services“ an. Wählt die Option „Adressänderung zum Wunschtermin“. Nehmt den Vertrag, also das Konto, für das die Änderung gelten soll. Entscheidet dann, ab welchem Datum die neue Adresse gelten soll. Zudem könnt ihr auswählen, ob die Postanschrift, die Meldeadresse oder beides geändert werden soll. Bei Gemeinschaftskonten wird die Hauptadresse des Gemeinschaftskontos geändert. Ein zweiter Kontoinhaber muss die neue Adresse separat mitteilen. Tragt anschließend die neue Adresse in das Formular ein. Gebt zudem den Wohnstatus an, also ihr zur Miete, in einem Eigentum oder bei den Eltern lebt. Danach seht ihr eure Angaben in der Zusammenfassung. Stimmt alles, bestätigt mit „Auftrag freigeben“. Die Freigabe erteilt ihr per „Bestsign“ über das mit dem Konto verknüpfte Smartphone. Die Änderung wird direkt danach übermittelt. Eine Zusammenfassung erhaltet ihr per PDF-Dokument.

Adresse per Post ändern

Wollt oder könnt ihr die Adresse für euer Postbank-Konto nicht online ändern, geht das auch schriftlich per Brief:

Hierfür müsst ihr das „Serviceblatt Adressänderung“ ausfüllen und unterschreiben (zum Formular). An welche Anschrift ihr das Formular senden müsst, seht ihr auf der „Privatkunden“-Seite.

In einem Postbank Finanzcenter eurer Wahl: Um eine Filiale in eurer Umgebung zu finden, verwendet ihr am besten die Filialsuche.

Falls ihr ein Gemeinschaftskonto führt, ist die Unterschrift beider Kontoinhaber nötig. Der Weg übers Online-Banking ist dann nicht möglich.

Eingabe der Anschrift online nicht möglich?

Mitunter ist es nicht möglich, eine neue Adresse vollständig per Online-Banking einzutragen. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn man ins Ausland umgezogen ist und ein Postfach angeben möchte. Folgendes könnt ihr dann tun:

Per Online-Banking navigiert ihr zu „Service“ > „Kontaktformular“ und wählt bei „Ihr Anliegen“ den Punkt „Sonstiges“. Tragt in die Nachricht eure neue Anschrift ein und bestätigt die Mitteilung mit eurer Bestsign-App.

Alternativ könnt ihr das Ganze per Brief erledigen. Wohin ihr den Brief senden müsst, seht ihr auf der Seite „Privatkunden“-Seite unter „Ihre Niederlassung finden Sie hier“.

Bei bestimmten Änderungen, zum Beispiel einem neuen Nachnamen durch eine Hochzeit, müssen die Daten mit einem Ausweisdokument abgeglichen werden. Dafür müsst ihr in eine Postbankfiliale gehen, das geht online nicht.

Hinweis: Ganz gleich. ob ihr online die Adresse ändern oder andere Services wahrnehmen wollt: Stellt immer sicher, dass in der Adressleiste des Browsers vorne „postbank.de“ steht. Betrüger versuchen immer, sich mit gefälschten E-Mails Zugang zu Kontodaten oder anderen privaten Informationen zu verschaffen. Folgt keinen Links aus E-Mails, die euch zum Beispiel zu einer Bestätigung eurer Adresse oder Ähnlichem auffordern. Dabei handelt es sich oft um Ganz gleich. ob ihr online die Adresse ändern oder andere Services wahrnehmen wollt: Stellt immer sicher, dass in der Adressleiste des Browsers vorne „postbank.de“ steht. Betrüger versuchen immer, sich mit gefälschten E-Mails Zugang zu Kontodaten oder anderen privaten Informationen zu verschaffen. Folgt keinen Links aus E-Mails, die euch zum Beispiel zu einer Bestätigung eurer Adresse oder Ähnlichem auffordern. Dabei handelt es sich oft um „Phishing“-Versuche

