Schlappe für das Galaxy S24 Ultra: Samsung scheitert an Huawei, Apple und Google

Samsung hat mit dem Galaxy S24 Ultra sein bisher bestes High-End-Smartphone vorgestellt. Das Handy wurde technisch und im Bereich der Software ordentlich aufgerüstet. Die Kamera-Experten von DxOMark haben das neue Ultra-Handy unter die Lupe genommen und sowohl die Kamera als auch das neue Display untersucht.

Samsung Galaxy S24 Ultra im Kamera-Test bei DxOMark

Samsung hat es bisher noch nie geschafft, den ersten Platz im Kamera-Test von DxOMark zu erobern. Und das ändert sich auch mit dem Galaxy S24 Ultra nicht. Mit einer Punktzahl von 144 landet das Top-Smartphone nur auf dem 18. Platz. Huawei, Apple, Google und einige chinesische Hersteller schneiden besser ab. Sogar günstigere Modelle wie das Pixel 8 mit 148 Punkten auf Platz 11 und das iPhone 15 mit 145 Punkten auf Platz 16 sind vor Samsungs Flaggschiff-Handy.

Das heißt aber nicht, dass das Galaxy S24 Ultra ein schlechtes Kamera-Smartphone ist. Es schneidet in allen Einzelkategorien ziemlich gut ab. Es fehlen zur Spitze aber immer einige Punkte. Ihr werdet also mit Sicherheit nicht enttäuscht sein, wenn ihr das Samsung-Smartphone zum Fotografieren nutzt. Zudem könnte Samsung die Qualität mit der Zeit mit Updates weiter verbessern. Besonders in Richtung KI ist über die nächsten Jahre noch viel geplant.

Samsung Galaxy S24 Ultra (256 GB)

Display des Samsung Galaxy S24 Ultra überzeugt

Beim Display des Galaxy S24 Ultra sieht es etwas anders aus. Der neue Bildschirm kann sich mit 155 Punkten auf dem ersten Platz positionieren und schlägt damit das Pixel 8 Pro mit 154 Punkten und das iPhone 15 Pro Max mit 149 Punkten. Besonders bei der Ablesbarkeit kann das Panel punkten. Das dürfte auch mit dem neuen „Corning Gorilla Armor“-Glas zusammenhängen, welches stark entspiegelt ist.

Das gute Abscheiden des Displays ist trotzdem etwas überraschend, denn aktuell gibt es um die Farbdarstellung eine kontroverse Diskussion. Schaltet man nämlich auf die lebendige Farbdarstellung, wirken die Farben etwas ausgewaschen. Samsung selbst sagt, dass das so gewollt ist, gibt das Feedback der Käuferinnen und Käufer aber auch an die Entwickler weiter. Es muss also weiter abgewartet werden, wie sich diese Geschichte entwickelt.

