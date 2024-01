Günstige Alternative zur Smartwatch: Samsung hat noch ein Ass im Ärmel

Samsung hat mit der Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic vor einigen Monaten zwei starke Smartwatches in jeweils zwei Größen vorgestellt. Die Uhren sind aber relativ teuer. Wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann könnte euch die kommende Galaxy Fit 3 interessieren. Diese wird sich von einem Fitness-Tracker optisch in eine kleine Smartwatch verwandeln, wie Samsung jetzt selbst vorab enthüllt hat.

Samsung Galaxy Fit 3 geleakt

So war das von Samsung wohl nicht geplant. Das südkoreanische Unternehmen hat bei der Galaxy Fit 3 jetzt selbst für einen Leak gesorgt, der das Design des neuen Fitness-Trackers enthüllt. Im Vergleich zum Vorgänger verändert sich die Optik deutlich und das Gerät wird durch das größere Display mehr zur Smartwatch:

Samsung hat die neue Galaxy Watch Fit 3 selbst geleakt. (Bildquelle: Samsung/GadgetsandWearables

Neben dem neuen Design und größeren Bildschirm hat Samsung zudem an der Benutzerfreundlichkeit gearbeitet. Genau wie bei der Galaxy Watch 6 lässt sich das Armband jetzt schnell mit nur einem Knopf wechseln. Insgesamt wirkt der Fitness-Tracker mit dem größeren Display und dem Gehäuse, vermutlich aus Metal, deutlich wertiger und erwachsener. Wenn euch die Galaxy Watch 6 zu groß ist, die Akkulaufzeit zu gering und der Preis zu hoch, dann könnte die Galaxy Fit 3 eine gute Alternative werden. Laut dem Leak soll die Akkulaufzeit bei bis zu 21 Tagen liegen.

Im Video könnt ihr euch die Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) anschauen:

Samsung Galaxy Watch 6 (und Classic) im Hands-On

auf YouTube

Wann erscheint die Samsung Galaxy Fit 3?

Da Samsung die Produktseite schon fertig hat, kann die Vorstellung der Galaxy Fit 3 nicht mehr zu lange auf sich warten lassen. Durch die vielen Änderungen am Design, dem größeren Display und hochwertigeren Materialien könnte der Preis im Vergleich zur Galaxy Fit 2, die für 39 Euro auf den Markt kam, deutlich steigen. Was der neue Fitness-Tracker kostet, ist aber noch nicht bekannt. Für diese Information müsst ihr auf die finale Präsentation warten. Wir werden euch informieren, wenn das neue Gerät vorgestellt wurde.

