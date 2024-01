Keine Chance gegen Samsung und Apple: Smartwatch-Hersteller gibt auf

Für Samsung und Apple läuft das Smartwatch-Geschäft gut. Die beiden Unternehmen entwickeln immer neue Technologien, bei denen andere Hersteller nicht mithalten können. Nun hat der bekannte Smartwatch-Hersteller Fossil die Sparte eingestellt und will sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren. Das hat Folgen für Besitzer der Uhren.

Fossil verabschiedet sich vom Smartwatch-Geschäft

Während Samsung und Apple Jahr für Jahr neue Smartwatches auf den Markt bringen, die sich großer Beliebtheit erfreuen, hat man von Fossil seit der Gen 6 aus dem Jahre 2021 nichts mehr gehört. Laut dem Unternehmen wird auch kein neues Modell mehr kommen. Gegenüber The Verge sagte ein Unternehmenssprecher von Fossil, dass sich „die Smartwatch-Landschaft in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt hat und deswegen die strategische Entscheidung getroffen wurde, sich aus dem Smartwatch-Geschäft zurückzuziehen“. Stattdessen möchte sich Fossil auf den Unternehmenskern fokussieren. Dazu gehören traditionelle Uhren, Schmuck und Lederwaren.

Die Fossil Watch Gen 6 (ganz rechts) sieht aus wie eine klassische Uhr. (Bildquelle: GIGA)

Fossil war vor Jahren einer der bekanntesten Smartwatch-Hersteller und hat mit seinen Designs durchaus für Aufsehen gesorgt. Besonders mit den Smartwatches mit klassischen Armbändern und den Luxus-Uhren für Frauen. Andere Hersteller decken diesen Markt im Grunde gar nicht ab. Wer noch eine Fossil-Smartwatch besitzt, soll laut dem Unternehmen immerhin noch „für die nächsten Jahre Software-Updates erhalten“. Was das genau bedeutet, wurde nicht kommuniziert. Schon bei früheren Updates gab es massive Verzögerungen.

Smartwatches mit Fokus auf Gesundheitsfunktion

Während Fossil klassische Uhren in Smartwatches verwandelt hat und der Fokus in erster Linie auf dem Design lag, bewegt sich der Markt in eine andere Richtung. Samsung und Apple bieten Funktionen wie die Aufzeichnung eines EKGs, Blutdruckmessung und bald soll auch der Blutzucker erfasst werden können. Solche Technologien lassen sich nur mit massiven Entwicklungsbudgets erreichen und da kann ein relativ kleiner Hersteller wie Fossil nicht mithalten.

