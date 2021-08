Die neuen Fossil-Smartwatches der Gen 6 sollten eigentlich eine Alternative zu der Samsung Galaxy Watch 4 werden. Technisch wurden die Uhren etwas aufgerüstet, bei der Software katapultieren sich die Smartwatches aber direkt ins Abseits.

Fossil Gen 6: Smartwatches mit neuem Prozessor

Zugegeben, beim Design macht Fossil absolut nichts falsch. Die neuen Gen-6-Smartwatches in den unterschiedlichen Aufmachungen gefallen. Man kann sich ein deutlich individuelleres Modell aussuchen, das dann besser zum eigenen Styling passt. Technisch hat Fossil eigentlich auch alles herausgeholt, was nur ging. So ist der Snapdragon Wear 4100+ verbaut, der im Vergleich zum Vorgänger eine erheblich höhere Leistung besitzt. Die Uhr lädt auch viel schneller als vorher. In nur 30 Minuten ist die Uhr bei 80 Prozent.

Neu ist bei der Fossil Gen 6 auch der Herzfrequenzsensor, der genauer arbeitet und eine kontinuierliche Aufzeichnung ermöglicht. Zudem hat die Uhr einen SpO2-Sensor erhalten, der die Blutsauerstoffwerte feststellt. Wellness- und Sport-Funktionen gehören ebenso zur Grundausstattung wie wasserdichte Eigenschaften, die den Lautsprecher und das Mikrofon mit einbeziehen. Es werden mit 42 mm und 44 mm zwei Größen angeboten.

Fossil Gen 6: Wear OS 3.0 als Update

So schön die Uhren auch sind und die Technik überzeugen, mit der Software stellen sich die neuen Fossil-Uhren einfach ins Abseits. Vorinstalliert ist nämlich nur Wear OS 2.0. Das neue Wear OS 3.0 kommt erst 2022 und dann vermutlich auch erst Ende 2022, weil Google erst dann das Upgrade freigibt. Wenn man bedenkt, dass jetzt schon die Unterstützung von ersten App-Entwicklern entfällt, ist das schon eine unschöne Situation. Man muss viel Vertrauen haben, dass das Update in einem Jahr wirklich kommt. Bis dahin gibt es vermutlich eine neue Generation von Fossil.

Fossil Gen 6: Preis und Verfügbarkeit

Die Fossil Gen 6 wird in verschiedensten Designs zu Preisen von 299 bis 329 Euro ab dem 20. September 2021 bei Fossil direkt und bei vielen Händlern verkauft. Alle Modelle haben 8 GB internen Speicher und 1 GB RAM. Es wird auch spezielle Designs von Michael Kors geben.