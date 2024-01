Samsung feiert gigantischen Erfolg: Galaxy S24 beendet Durststrecke

Samsung hat mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra drei neue High-End-Smartphones vorgestellt, die erstmals voll auf KI-Funktionen setzen und damit komplett neue Fähigkeiten lernen. Nach einigen Jahren des Stillstands ist dem südkoreanischen Unternehmen damit wieder der Durchbruch gelungen. Jetzt werden sogar alte Rekorde gebrochen – zumindest im Heimatland.

Samsung bricht Rekord des Galaxy Note 10

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Samsung in Indien innerhalb weniger Tage mehr Galaxy-S24-Smartphones verkauft hat als Galaxy-S23-Modelle in drei Wochen. Der Trend scheint sich fortzusetzen, denn nun hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet, dass sich die neuen Smartphones erheblich besser verkaufen als die Vorgänger und einen legendären Rekord brechen. Zwischen dem 19. und 25. Januar 2024 hat Samsung in Südkorea täglich durchschnittlich 173.000 Galaxy-24-Modelle verkauft und so insgesamt 1,21 Millionen Handys.

Diese Zahlen haben die Galaxy-S-Vorgänger nicht erreicht. Der Rekord lag zuletzt bei den Galaxy-Note-10-Smartphones, von denen Samsung in den ersten Tagen der Vorbestellungen 125.000 Stück verkauft hat. Kein anderes High-End-Smartphone hat sich seitdem besser verkauft. Da der Vorverkauf so gut läuft, wurde die Aktion von Samsung zum 8. Februar verlängert – wohlgemerkt in Südkorea. In Deutschland gibt es beim Kauf eines Galaxy-S24-Modelles kostenlos doppelten Speicher bis zum 30. Januar 2024 (bei Samsung anschauen).

Samsung hat den richtigen Weg eingeschlagen

In den letzten Jahren wurden die Galaxy-S-Smartphones zwar immer besser, was die Hardware betrifft und es gab hier und da auch eine neue Software-Funktion, die wirklich sinnvoll war, doch die S24-Modelle mit den KI-Features sind ein komplett neues Level. Google hat den gleichen Weg mit den Pixel-Handys eingeschlagen, doch Samsung erreicht mit seiner Mainstream-Marke deutlich mehr Menschen. Entsprechend ist es für das Unternehmen wichtig zu sehen, dass genau dieser Weg zum Erfolg führt.

