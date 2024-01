Samsung hat mit dem Galaxy S24 in Tagen geschafft, wofür das Galaxy S23 Wochen brauchte

Samsung hat mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra drei neue High-End-Smartphones vorgestellt, die in erster Linie mit ihren KI-Funktionen punkten wollen. Das Interesse an den neuen Smartphones scheint deswegen viel höher zu sein. Zumindest aus Indien gibt es jetzt erste Zahlen und die sind für Samsung ein gigantischer Erfolg.

Samsung Galaxy S24 kommt in Indien sehr gut an

Samsung kann sich über einen ersten Erfolg der Galaxy-S24-Smartphones freuen. In Indien haben sich innerhalb von nur drei Tagen über 250.000 Menschen für eine Vorbestellung eines der Handys entschieden. Das mag im ersten Moment nach wenig klingen, ist im Vergleich zu den Galaxy-S23-Smartphones aber ein riesiger Sprung. Um in Indien die 250.000 Vorbestellungen zu erreichen, hat Samsung vor einem Jahr drei Wochen gebraucht. Das Interesse an der neuen Generation ist also erheblich höher.

Das südkoreanische Unternehmen freut sich über den Erfolg. Raju Pullan, Senior-Vizepräsident bei Samsung India MX Business, sagte: „Der große Erfolg der Galaxy-S24-Serie zeigt, dass indische Verbraucher neue Technologien frühzeitig nutzen.“ Nicht verraten wurde, welches der drei Modelle am beliebtesten ist. Bei der Galaxy-S23-Serie war es das Ultra-Modell, gefolgt von der normalen Version und zum Schluss kam die Plus-Variante.

Der Erfolg in Indien ist für Samsung ein gutes Zeichen. In den nächsten Tagen und Wochen dürften weitere Zahlen auftauchen, die zeigen, ob das Galaxy S24 weltweit ein ähnlich großes Interesse erzeugt.

Im nachfolgenden Video stellen wir euch das Galaxy S24 Ultra vor:

Samsung-Aktion für Vorbesteller

Wenn ihr euch eines der Galaxy-S24-Smartphones kaufen wollt, dann solltet ihr bis zum 30. Januar 2024 zuschlagen. Bis zu diesem Datum bekommt ihr von Samsung kostenlos doppelten Speicher. Wenn ihr euch also für das Galaxy S24 Ultra mit 256 GB für 1.449 Euro entscheidet, erhaltet ihr tatsächlich das 512-GB-Modell, welches deutlich mehr wert ist (bei Samsung anschauen). Beim normalen Galaxy S24 lohnt sich das Upgrade sogar noch mehr.

Samsung Galaxy S24 Ultra Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.01.2024 08:17 Uhr

