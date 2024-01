Samsung muss sich warm anziehen: Neues Xiaomi-Smartphone wird zur Herausforderung

Xiaomi bringt zwar regelmäßig neue Smartphones auf den Markt, in einem Bereich lässt das chinesische Unternehmen Samsung aber fast komplett freie Hand. Es geht um Falt-Handys. Während Samsung den Markt dominiert, konzentriert sich Xiaomi mit einem Modell auf China. Das soll sich laut neuesten Informationen ändern. Xiaomi arbeitet nämlich an einer Alternative zum Galaxy Z Flip 5 und soll dort sogar ein echtes Alleinstellungsmerkmal verbauen.

Xiaomi Mix Flip kommt mit Satellitenkommunikation

Während es Samsung immer noch nicht geschafft hat, die Satellitenkommunikation in den neuen Galaxy-S24-Smartphones zu verbauen, will Xiaomi nicht länger warten. Das jetzt aufgetauchte Xiaomi Mix Flip soll nicht nur das erste Klapp-Handy im Stile eines Galaxy Z Flip 5 werden, sondern zudem mit einem Satellitenmodem ausgestattet sein (Quelle: mysmartprice). Xiaomi würde Samsung also genau da angreifen, wo das südkoreanische Unternehmen aktuell führend ist.

Rein technisch gesehen soll es sich bei dem Xiaomi Mix Flip zwar um ein High-End-Smartphone handeln, die Spezifikationen könnten aber nicht auf dem allerneuesten Stand sein. Demnach soll Xiaomi einen Snapdragon 8 Gen 2 verbauen, der aus dem vergangenen Jahr stammt. In neuen Modellen ist der Snapdragon 8 Gen 3 verbaut. Damit hätte das Smartphone mehr als genug Leistung und würde möglicherweise nicht ganz so viel kosten.

Laut früheren Gerüchten soll es sich bei dem Xiaomi Mix Flip um ein besonders dünnes und leichtes Klapp-Handy handeln. Weitere Details zur Ausstattung sind nicht bekannt. Die größte Frage wird sein, ob dieses Smartphone den Weg auf den internationalen Markt findet. Das Xiaomi Mix Fold 3 gibt es nämlich nur in China.

Im Video stellen wir euch die Falt-Handys von Samsung vor:

Xiaomi stellt bald neue High-End-Smartphones vor

Xiaomi hat gerade erst die Redmi-Note-13-Smartphones nach Deutschland gebracht und dürfte in den nächsten Wochen die Xiaomi-14-Modelle für Europa ankündigen. Wenn dann noch ein Falt-Handy kommen würde in diesem Jahr, würde Xiaomi Samsung mit einem richtig starken Produktportfolio gegenüberstehen.

