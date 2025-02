Apple und Google ohne Chance: Samsung Galaxy S25 Ultra holt sich ersten Platz

Samsung hat es geschafft. Nachdem das Galaxy S24 Ultra von mehreren Smartphones im Display-Ranking überholt wurde, hat es das Galaxy S25 Ultra wieder an die Spitze geschafft. Damit schlägt Samsung Konkurrenten von Google, Apple und weiteren Herstellern.

Samsung Galaxy S25 Ultra ist der neue Display-König

Samsung baut mit die besten Smartphone-Displays auf dem Markt. Deshalb kaufen auch Hersteller wie Apple Displays bei dem südkoreanischen Unternehmen ein, um sie in den eigenen Geräten zu verbauen. Nicht immer hat Samsung aber auch die besten Ausführungen in eigene Smartphones verbaut. Das hat sich mittlerweile geändert und so konnte sich das Galaxy S25 Ultra den ersten Platz bei DxOMark holen.

Samsung führt das Display-Ranking mit dem Galaxy S25 Ultra nun mit 160 Punkten an. Auf dem zweiten Platz folgt das Google Pixel 9 Pro XL (Test) mit 158 Punkten. Das iPhone 16 Pro Max wurde bisher nicht auf diese Eigenschaft getestet, der Vorgänger hat 151 Punkte erreicht. Samsung führt also mit einem kleinen Vorsprung.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra überzeugt laut DxOMark in erster Linie mit einer Kombination aus extrem hoher Helligkeit und verbesserter Anti-Reflexions-Beschichtung. Das Display bleibt selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gestochen scharf ablesbar. Die präzise Helligkeitsanpassung sorgt in allen Umgebungen für optimale Kontraste. Die Farbgenauigkeit und die Videodarstellung wurden im Vergleich zum Vorgänger auch verbessert (Quelle: DxOmark).

Samsung Galaxy S25 und S25 Plus punkten auch

Bemerkenswert ist zudem, dass auch das Galaxy S25 und Galaxy S25 Plus mit 157 Punkten hervorragend abschneiden. Sie landen auf dem 5. und 6. Platz. Normalerweise sind die günstigeren Modelle weiter abgeschlagen. Samsung hat die Bildqualität des Displays also nicht nur beim Ultra-Modell gesteigert, sondern besonders auch bei den anderen beiden Versionen.

Im Video könnt ihr euch die Galaxy-S25-Smartphones anschauen:

