Sportscheck ist einer der größten Anbieter für Sportartikel in Deutschland. Natürlich gibt es hier auch einen Online-Shop. Leider lässt es sich gerade bei Kleidung nicht vermeiden, dass ein bestellter Artikel zu groß ist oder allgemein nicht passt. In solchen Fällen habt ihr natürlich die Möglichkeit, Artikel bei Sportscheck zurückzuschicken.

Erfahrt hier, wie die Rücksendung bei Sportscheck funktioniert und was man dabei beachten sollte.



Retoure bei Sportscheck anmelden: So funktioniert die Rücksendung

Üblicherweise kann jede Online-Bestellung innerhalb von zwei Wochen zurückgeschickt werden. Sportscheck bietet sogar einen erweiterten Rückgabezeitraum. So könnt ihr Artikel ganze 30 Tage lang ohne Begründung zurücksenden und euer Geld dafür zurückerhalten. Die Rücksendung ist für euch kostenlos. Euer Rücksendeetikett erhaltet ihr online über das Retoureportal.

Habt ihr eine Sportscheck-Filiale in eurer Nähe, könnt ihr Artikel dort zurückgeben, unabhängig davon, ob der Artikel vor Ort oder im Online-Shop gekauft wurde. Im Webangebot des Shops findet ihr alle Filialen in eurer Nähe.

Haltet hierfür euren Lieferschein bereit. Eine Rückerstattung erfolgt in Form eines Gutscheins, der für weitere Einkäufe im Laden eingelöst werden kann.

Eine Rückgabe von Artikeln, die vor Ort in einer Filiale gekauft wurden, ist aber auch online möglch.

Natürlich könnt ihr auch eine Retoure per Paket durchführen. Der bereits gezahlte Betrag wird über die bei der Bestellung gewählte Zahlungsoption zurückgebucht. Dies funktioniert wie folgt:

Steuert das Retoure-Portal von Sportscheck an. Wählt hier aus, ob ihr die Bestellung mit einem Kunden-Account oder per Express-Kauf durchgeführt habt. Im ersten Fall loggt ihr euch mit eurem Sportscheck-Account ein. Bei einem Kauf ohne Kundenkonto gebt ihr die im nächsten Fenster die Kundennummer und Auftragsnummer ein. Ihr findet diese Angaben links oben auf der Rechnung. In der Kontoübersicht sucht ihr über die Kunden- und Auftragsnummer die Bestellung aus, in welcher der entsprechende Artikel enthalten ist. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Im Ergebnis erhaltet ihr einen Retourenschein sowie ein Retoureetikett. Beide Dokumente werden ausgedruckt werden. Auf dem Etikett findet sich die Adresse, an welches die Retoure geschickt wird.

Eine Rücksendung von Artikeln aus verschiedenen Bestellungen ist nicht möglich. Hier müssen separate Retoure-Aufträge erstellt werden.

Hinweis: Falls etwas nicht klappt oder ihr Fragen zur Rücksendung habt, kontaktiert den Sportscheck-Support: Telefonnummer: 089 - 6110 1616 (Ortstarif, montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr, samstags 8 bis 17 Uhr)

Sportscheck: Rücksendeaufkleber für die Retoure

Nun muss der Artikel sauber und sicher verpackt werden. Den Retourenschein legt ihr ebenfalls ins Paket. Der ausgedruckte Retourenschein muss außen am Paket angebracht werden. Verwertet ihr altes Paketmaterial, sorgt dafür, dass alte Aufkleber, Etiketten und Barcodes entfernt bzw. nicht mehr sichtbar sind. Sportscheck arbeitet mit dem Versanddienstleister Hermes zusammen. Das Paket könnt ihr also an einem Hermes-Paketshop in eurer Nähe abgeben. Alternativ kann man auch eine Abholung beauftragen, zum Beispiel über die Hermes-Hotline.

