Bei Revolut könnt ihr ein kostenloses Bankkonto mit Kreditkarte eröffnen. Das Konto lässt sich schnell und einfach online am Smartphon anlegen.

Um euch für das Konto bei Revolut anzumelden, steuert das Webangebot des Anbieters an. Hier findet ihr die Revolut-App zum Download. Einmal gestartet, leitet euch die App durch alle Schritte zur Eröffnung eures Bankkontos.

Konto bei Revolut: Was braucht man?

Eine Schufa-Abfrage soll bei der Kontoerstellung nicht durchgeführt werden. Für die Anmeldung müsst ihr euch identifizieren. Das funktioniert anders als bei anderen Finanzanbietern ohne Post- oder Video-Ident-Verfahren. Ihr benötigt aber ein gültiges Personaldokument, etwa einen Personalausweis oder Reisepass. Auch der Führerschein soll bei der Anmeldung akzeptiert werden. Neben euren persönlichen Daten wie dem Vor- und Nachnamen sowie der Adresse wird auch eure Steuer-ID für die Kontoeröffnung benötigt.

Kostenloses Konto bei Revolut eröffnen

Habt ihr alle Angaben gemacht, könnt ihr auch euer Konto zugreifen. Ihr erhaltet eine IBAN, die mit „LT“ anfängt. Es handelt sich also nicht um eine deutsche Bankverbindung, sondern um eine Kontonummer aus Litauen. Das Land gehört zu den SEPA-Teilnehmern, es sollten dadurch also keine Nachteile entstehen.

Für die Kontoeröffnung fällt bei Revolut keine Gebühr an. Entscheidet ihr euch für die Standard-Option, ist auch die Kontoführung kostenlos. Geld könnt ihr an allen Automaten abheben, die Visa oder Mastercard unterstützen. Das geht ohne Gebühren auch im Ausland sowie bei vielen Supermärkten und Läden, etwa Lidl oder Rossmann. In der Gratis-Version fallen ab einer Abhebung von 200 Euro pro Monat oder 5 Abhebungen Gebühren in Höhe von 2 Prozent des Umsatzes an. Mit den kostenpflichtigen Kontooptionen stockt man die Gratis-Grenze auf. Welche Vorteile und Unterschiede die verschiedenen Revolut-Optionen bieten, seht ihr in dieser Übersicht. Beachtet, dass ihr bei dem Anbieter keine „echte“ Kreditkarte, sondern eine Prepaid-Variante erhaltet. Zahlungen und Abhebungen können damit problemlos durchgeführt werden, allerdings kann es sein, dass einige Stellen wie Autovermieter oder Hotels die Karte nicht akzeptieren könnten, wenn man eine Kaution hinterlegen muss.

Hier geht es direkt zur Kontoeröffnung bei Revolut.

