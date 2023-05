Gebt ihr eine IBAN bei einer Überweisung im Online-Banking ein, werden die Bankleitzahl und die Bank oft automatisch eingetragen. Manchmal findet man hier den Eintrag „Revolut Bank UAB“. Ist das sicher?

Online-Shops Facts

Die Kontonummer wird von den Buchstaben „LT“ eingeleitet. Dabei handelt es sich um den Länder-Code von Litauen. Möglicherweise fragt man sich aufgrund der ausländischen Kontonummer im „SWIFT“-Code oder bei der „BIC“, ob man es mit einem unseriösen Empfänger zu tun hat.

Was ist „Revolut Bank UAB“?

Immer wieder gibt es Warnungen vor Teilnehmern mit einem Konto im Ausland, zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen. Oft sitzen Betrüger nicht in Deutschland, wodurch eine Kontonummer in einem fremden Land angegeben wird. So ist eine Nachverfolgung oft schwierig. Wer jedoch eine Kontonummer der „Revolut Bank UAB“ bekommen hat, muss zunächst nicht skeptisch werden. Revolut ist ein seriöser Anbieter, der auch Konten deutscher Nutzer betreibt. Das Finanzinstitut hat keine Filialen in Deutschland, sondern seinen Sitz in Litauen. Konten können aber auch von Nutzern hierzulande erstellt werden. Bekommt ihr also eine Kontonummer, die mit „LT“ beginnt und sollt Geld an die Revolut Bank überweisen, ist das zunächst kein Signal dafür, dass ihr es mit einem verdächtigen Nutzer zu tun habt.

Kreditkarten: Das solltet ihr vor dem Abschluss wissen Abonniere uns

auf YouTube

Anrufe oder E-Mails von „Revolut Bank UAB“? Vorsicht, Betrug!

Das Anhängsel „UAB“ ist das litauische Pendant zum deutschen „GmbH“. Es steht für „Uždaroji akcinė bendrovė“ und bezeichnet eine geschlossene Aktiengesellschaft. Habt ihr selbst ein Konto bei der Revolut Bank, solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr E-Mails oder Anrufe im Namen der „Revolut Bank UAB“ erhaltet. Wie auch bei PayPal, Amazon oder DHL nutzen Betrüger den bekannten Namen, um Bankdaten oder Geld zu stehlen.

So gibt es etwa Betrugsfälle, bei denen Nutzer einen angeblichen Anruf von Revolut erhalten haben, bei dem um eine erneute Anmeldung bei „Apple Pay“ gebeten wurde. Dabei wurden Kunden am Telefon dazu gebracht, sensible Daten wie Zugangs-Codes für die angebliche Registrierung weiterzugeben. Mit diesen Informationen konnten sich Betrüger Zugang zu fremden Konten verschaffen und Geld stehlen (Quelle: Stern.de). Solltet ihr Anrufe oder E-Mails im Namen von Revolut erhalten, sichert euch im Kunden-Konto ab, ob dort ein entsprechendes Problem oder Anliegen gemeldet wird oder kontaktiert zur Sicherheit selbst den Kunden-Support von Revolut. Bei einem Betrugsverdacht solltet ihr auch eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.