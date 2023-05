Bei Revolut könnt ihr ein Konto erstellen und erhaltet dafür eine Kreditkarte. Welche Kosten fallen bei der Revolut-Bank an?

Die Kontoerstellung ist kostenlos. Es werden dafür also keine Gebühren berechnet. Für das Standard-Modell fällt ebenfalls keine Grundgebühr an, allerdings werden einige Dienste berechnet. Wer zusätzliche Features benötigt, kann zudem eine kostenpflichtige Konto-Option buchen.

Das kostet das Konto bei Revolut

Diese Kosten und Vorteile bieten die verschiedenen Revolut-Optionen:

Standard Plus Premium Metal Kosten pro Monat Kostenlos 2,99 Euro 7,99 Euro 13,99 Euro Kostenloses Konto mit IBAN ✓ ✓ ✓ ✓ Bargeldabhebungen Bis 200 Euro/5 Abhebungen pro Monat kostenlos Bis 200 Euro pro Monat kostenlos Bis 400 Euro pro Monat kostenlos Bis 800 Euro pro Monat kostenlos Bargelbabhebungen außerhalb des Limits 2 % der abgehobenen Summe 2 % der abgehobenen Summe 2 % der abgehobenen Summe 2 % der abgehobenen Summe Kartenversand 5,99 Euro Kostenlos Kostenlos (Express) Kostenlos (Express) Währungsumtausch Über 1.000 Euro im Monat 0,5 Prozent Gebühren Über 1.000 Euro im Monat 0,5 Prozent Gebühren Über 1.000 Euro im Monat 0,5 Prozent Gebühren Über 1.000 Euro im Monat 0,5 Prozent Gebühren Ersatzkarte 6 Euro pro Karte 6 Euro pro Karte 6 Euro pro Karte 6 Euro pro Karte

Revolut: Kosten & Gebühren

Das Revolut-Konto bekommt man ohne vorherige Schufa-Prüfung. Eine kostenlose Bargeldabhebung innerhalb des gesetzten Rahmens ist weltweit möglich. Eine Fremdwährungsgebühr soll nicht anfallen. Das Gratis-Konto kann in über 30 verschiedenen Währungen kostenlos genutzt werden. Bis zu einem Betrag von 1.000 Euro ist ein kostenloser Währungsumtausch möglich, danach werden 0,5 Prozent berechnet. Sofort-Überweisungen an andere Revolut-Nutzer sind gratis. Auch für normale Überweisungen innerhalb des SEPA-Zahlungsraums fallen keine Gebühren an. Das gilt jedoch nicht für Kartenüberweisungen. Hier werden mögliche Kosten vor der Ausführung der Zahlung in der Revolut-App angezeigt. Auch bei internationalen Zahlungen fallen Kosten an, die hier aufgelistet sind.

Bei der Geldkarte sollte man beachten, dass es sich nicht um eine richtige Kreditkarte, sondern eine Debitcard handelt. Diese kann zwar überall für Zahlungen eingesetzt werden, einige Stellen wie Autovermietungen oder Hotels akzeptieren sie aber möglicherweise nicht, um eine Kaution zu hinterlegen. Einzahlungen sind bei Revolut in Bargeld grundsätzlich nicht möglich, man kann auf das Konto aber Geld per Überweisung oder Kreditkarte übertragen. Für eine Einzahlung fallen keine Gebühren an.

Einlagen sind über die litauische staatliche Einlagen- und Investitionsversicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Anleger versichert.

