Habt ihr einen Mobilfunktarif bei winSIM, könnt ihr euch in die Servicewelt einloggen, um euren Vertrag dort zu verwalten sowie auf weitere Vorteile zuzugreifen.

Den winSIM-Login findet ihr im Browser. Auf dem Smartphone könnt ihr die winSIM-App installieren, um euch direkt darüber anzumelden (Download für Android | Download für iOS). Bei der ersten Anmeldung müsst ihr eure E-Mail-Adresse angeben und sie mit der Mobilfunknummer verknüpfen. Zukünftig meldet ihr euch dann mit einem selbst gewählten Benutzernamen sowie einem Passwort ein.

Nach der Anmeldung in der Servicewelt seht ihr alle Informationen zu eurem winSIM-Vertrag. Auf der Startseite seht ihr sofort das verbrauchte Datenvolumen und das Rest-Kontingent für den entsprechenden Monat. Über die „Tarifoptionen“ könnt ihr verschiedene zusätzliche Optionen für euren Vertrag aktivieren oder deaktivieren. So bucht ihr hierüber etwa einen „Data Snack“, der euch weiteres Datenvolumen für den jeweiligen Monat gibt.

In den Tarifoptionen schaltet ihr auch die Datenautomatik ein oder aus. Ist die Option aktiv, werden automatisch weitere Megabyte an Datenvolumen kostenpflichtig freigeschaltet, sobald ihr das Inklusiv-Volumen verbraucht habt. Zudem richtet ihr hier eine Drittanbietersperre ein, um den Zugriff auf kostenpflichtige Dienste und Service-Nummern zu verhindern.

In der winSIM-Servicewelt könnt ihr zudem schnell euren bestehenden Vertrag kündigen. Wählt hierfür den Kündigungsassistenten aus und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Weiterhin könnt ihr im winSIM-Login persönliche Daten anpassen, etwa wenn ihr umgezogen seid und die Adresse ändern müsst oder sich eure E-Mail-Adresse geändert hat. Auch die Bankdaten für die Lastschriftabbuchung des winSIM-Tarifs lassen sich im Login anpassen.

Die PIN für eure SIM-Karte von winSIM seht ihr hier ebenfalls. Wer seinen Entsperr-Code vergessen hat, erfährt an dieser Stelle die PUK (SuperPIN), um die PIN wieder freizuschalten. Benötigt ihr einen Einzelverbindungsnachweis, müsst ihr die Option im Bereich „Rechnung“ in den „Tarifoptionen“ aktivieren. Ihr könnt hier auch eure winSIM-Rechnungen online einsehen. Im Bereich „Unterhaltung“ findet ihr einige Vorteilangebote für winSIM-Kunden. So könnt ihr hier etwa Zattoo-Premium für 8,99 Euro monatlich statt 9,99 Euro oder ein Abo bei Bildplus buchen (Zattoo Premium kostenlos testen).

