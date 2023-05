Immer wieder verschicken Betrüger E-Mails im Namen von bekannten Unternehmen, um per „Phishing“ Daten und andere persönliche Informationen abzugreifen. Manchmal öffnet man solch eine Betrugs-Mail und merkt erst hinterher, dass es sich um eine Falle handelt. Was sollte man tun, wenn man eine Phishing-Mail geöffnet und dort einen Link angeklickt hat?

Manche Betrugsnachrichten lassen sich zum Beispiel aufgrund von Rechtschreibfehlern schnell enttarnen, es gibt aber auch Nachrichten, bei denen man erst bei genauem Hinsehen erkennt, dass etwas nicht stimmt. Hat man einen Link in einer Phishing-Mail geöffnet, sollte man schnell handeln.

Phishing-Mail geöffnet, Link angeklickt – und jetzt?

Öffnet man bloß eine entsprechende Nachricht auf dem Smartphone oder im Browser am PC, passiert nichts. Durch das reine Lesen können keinen Viren auf den Computer gelangen. Anders sieht es aus, wenn man einen Link in der E-Mail geöffnet oder einen Anhang heruntergeladen und aufgerufen hat. Dann besteht Gefahr. Das solltet ihr tun, wenn ihr etwas in einer Phishing-Mail geöffnet habt:

Habt ihr ein Programm oder eine App heruntergeladen, solltet ihr einen Viren-Scan durchführen. Das gilt auch, wenn ihr angebliche Rechnungen im PDF-Format oder Dokumente geöffnet habt. Weitere Hilfe für solche Fälle gibt es hier: Trojaner am PC erkennen | Virus auf Handy entfernen.

Seid ihr auf eine Fake-Login-Seite weitergeleitet worden und habt dort E-Mail und Passwort eingegeben, ruft sofort die echte Seite auf und ändert eure Anmeldedaten . Benutzt ihr die gleiche Kombination bei mehreren Diensten, solltet ihr sie überall anpassen .

auf und . Benutzt ihr die gleiche Kombination bei mehreren Diensten, . Zur Sicherheit solltet ihr auch den Betreiber der betroffenen Dienste kontaktieren . Möglicherweise haben Betrüger sich bereits in euren Account eingeloggt und zum Beispiel Einstellungen geändert oder Aktionen durchgeführt. Wurde zum Beispiel euer PayPal-Account gehackt, schaut nach, ob bereits unbekannte Zahlungen getätigt wurden.

. Möglicherweise haben Betrüger sich bereits in euren Account eingeloggt und zum Beispiel Einstellungen geändert oder Aktionen durchgeführt. Wurde zum Beispiel euer PayPal-Account gehackt, schaut nach, ob bereits unbekannte Zahlungen getätigt wurden. Bei allen Diensten, die mit eurer Bank oder Kreditkarte verknüpft sind, solltet ihr euer Geldinstitut über den Vorfall informieren . So kann möglicherweise verhindert werden, dass Fremde auf euer Geld zugreifen oder unberechtigte Zahlungen durchführen.

. So kann möglicherweise verhindert werden, dass Fremde auf euer Geld zugreifen oder unberechtigte Zahlungen durchführen. Möglicherweise muss auch das Konto oder die Kreditkarte sicherheitshalber gesperrt werden. Euer Bankberater gibt euch Auskunft, was zu tun ist, wenn ihr in die Phishing-Falle getappt seid.

Betrugs-Mail: Link oder Anhang geöffnet? Schnell handeln!

Habt ihr den Verdacht oder sogar die Gewissheit, dass Fremde Daten von euch gestohlen haben, meldet euch zusätzlich bei der Polizei. So kann euch besser im Schadensfall geholfen werden, wenn zum Beispiel Geld zurückerstattet werden soll. Die Polizei kann euch zusätzlich beraten, wie ihr weiter vorgehen solltet.

