Immer wieder nutzen Spammer und Betrüger SMS, um störende Werbung oder gefährliche Nachrichten zu verschicken. Hat man eine verdächtige Nachricht erhalten, kann man die SMS melden. Wo geht das am besten?

Bei wem man eine SMS meldet, hängt vom Inhalt ab. Je nachdem, ob es sich „nur“ um nervige Werbung oder aber um Fake-SMS mit Phishing-Absichten handelt, wendet man sich also an eine andere Stelle.

Ganz gleich, von wem die SMS kommt: Ist der Absender unbekannt oder kommt einem der Inhalt seltsam vor, sollte man keinen Links folgen und auch nicht zurückrufen. Durch das bloße Lesen der Nachricht besteht keine Gefahr, sobald man aber darauf eingeht, kann es gefährlich und teuer werden. So kann man Fake-SMS melden:

Seid ihr Links aus Fake-SMS gefolgt, solltet ihr die Nachrichten nicht nur melden, sondern auch Maßnahmen treffen, um euch, eure Daten und euer Bankkonto zu schützen. Was genau zu tun ist, erfahrt ihr in unserem Ratgeber: Fake-SMS geöffnet – was tun?