Eis.de: Wie hoch sind die Versandkosten & wie sparen?

Wie bei den meisten Online-Shops, fallen auch für Bestellungen bei Eis.de Versandkosten für jede Lieferung an. Wie hoch sind die Gebühren für den Transport und gibt es Möglichkeiten für eine versandkostenfreie Lieferung?

Eis.de gibt an, dass in den „Versandkosten“ neben den eigentlichen Liefergebühren auch „Verpackungs- und Konfektionierungskosten“ enthalten sind (Quelle: Eis.de).

Eis.de: Versandkosten im Überblick

Die Höhe des Portos hängt vom Gesamtbestellwert ab. Je mehr ihr also bei dem Online-Shop einkauft, umso mehr könnt ihr bei den Versandkosten sparen. So hoch sind die Liefergebühren bei Eis.de-Bestellungen:

Bestellwert Versandkosten bis 9,95 Euro 5,97 Euro Ab 9,95 Euro 4,97 Euro Ab 20,00 Euro 3,97 Euro Ab 30,00 Euro 2,97 Euro Ab 40,00 Euro 1,97 Euro Ab 50,00 Euro 0,97 Euro Ab 69,96 Euro versandkostenfrei

Stand der Preise ist Dezember 2023. Die Kosten in der Tabelle gelten für einen Versand innerhalb Deutschlands. Ins Ausland verschickt Eis.de grundsätzlich nicht. Für den Transport arbeitet der Shop mit DHL zusammen. Sendungen können also normalerweise problemlos an eine Packstation verschickt werden.

Versandkostenfrei bei Eis.de bestellen: Geht das?

Schickt ihr Artikel im Rahmen des Widerrufrechts zurück, legt ihr zunächst die Versandkosten aus und bekommt sie dann zurückerstattet. Bei einer Retoure wegen „Nichtgefallen“ oder aus anderen Gründen tragt ihr die Rücksendegebühren selbst.

Wer sich die Versandgebühren komplett sparen will, muss für mindestens 69,96 Euro bei Eis.de bestellen (Was ist an der Zahl „69“ so besonders?). Andere Möglichkeiten für versandkostenfreie Lieferungen gibt es in der Regel nicht. Anders als zum Beispiel Amazon mit Prime oder Otto mit seinem Up-Programm bietet Eis.de keine Premium-Mitgliedschaft, bei der man Gratis-Lieferungen also Vorteil erhält.

In seltenen Fällen gibt es Gutschein-Codes, die man im Bestellprozess eingeben kann, um Versandkosten zu sparen. Diese Gutscheine findet man zwar auf diversen „Gutschein“-Seiten über Google, oft sind die Codes aber abgelaufen oder die Einlösung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Einen generell gültigen Gutschein-Code für einen 0-Euro-Versand gibt es bei Eis.de nicht. Der Online-Shop bietet zwar einen Newsletter an, auch hier gibt es aber bei der Anmeldung keinen Gutschein für eine Gratis-Lieferung oder einen anderen Rabatt (mehr zum Newsletter).

