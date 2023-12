Colisexpat Erfahrungen: Funktioniert der Paketdienst?

Online-Shops im Ausland bieten nicht immer die Möglichkeit, Sendungen auch nach Europa beziehungsweise Deutschland verschicken zu lassen. Es ist aber manchmal über einen Umweg möglich, trotzdem bei solchen Händler zu bestellen. Möglich machen das zusätzliche Dienste wie Colisexpat. Wie sind die Erfahrungen mit dem Anbieter?

Colisexpat ist ein Paketweiterleitungsdienst. Man kann dorthin Sachen aus ausländischen Online-Shops liefern lassen, die über diese Zwischenstation dann an die Wunschadresse in Deutschland geliefert werden. Klappt das zuverlässig? (Direkt zum Anbieter).

Wie funktioniert Colisexpat?

In der Theorie funktioniert Colisexpat recht einfach:

Erstellt einen Account bei dem Anbieter. Bestellt dann bei einem Online-Shop, der eigentlich nicht nach Deutschland liefert. Manchmal eignet sich der Dienst auch, wenn die internationalen Versandkosten zu hoch erscheinen. Bei der Online-Bestellung gibt man nicht die eigene Adresse in Deutschland an, sondern die zugewiesene Transitadresse von Colisexpat. Die Artikel werden dann dorthin geliefert. Anschließend erhaltet ihr eine Benachrichtigung und die Sendung wird an eure Zieladresse weitergeleitet, zum Beispiel nach Hause. Der Anbieter gibt an, sich um Zollformalitäten zu kümmern.

Im Webangebot von Colisexpat findet man eine Liste der internationalen Shops, von denen man sich Sachen liefern lassen kann. Gleichzeitig steht dort aber der Hinweis, dass man „bei jedem beliebigen europäischen oder amerikanischen Online-Shop bestellen kann“, auch wenn er nicht in der Liste geführt wird. Für den Service fallen zusätzlich zu dem Bestellpreis Gebühren an. Dabei gibt es ein „On demand“-Modell für 0,90 Euro + 3,90 Euro „Gruppierungsgebühren“ sowie ein Premium-Abo, das 29,90 Euro kostet. Die genauen Services und Preise der einzelnen Optionen seht ihr beim Anbieter.

Colisexpat-Erfahrungen: Wie ist der Anbieter bewertet?

Der Dienst bietet also eine Option, um Sendungen aus internationalen Online-Shops zu erhalten. Das scheint auch ordentlich zu funktionieren. Die Erfahrungen bisheriger Nutzer sind gut.

Bei der kritischen MyDealz-Community zeigt sich ein positives Stimmungsbild. So teilen Nutzer dort zum Beispiel Berichte wie „ Sehr gute Erfahrung bisher. Gab noch keine Probleme. “

“ Dabei handelt es sich aber nur um Einzeleindrücke. Das Bewertungsportal Trustpilot bietet ein breitgefächertes Stimmungsbild. Hier haben bereits über 10.000 Nutzer eine Bewertung zu dem Anbieter abgegeben. Dabei erhält Colisexpat eine sehr starke Gesamtbewertung von 4,0 bei maximal 5 Sternen .

. ⅔ aller Bewertenden geben die Maximalbewertung von 5 Sternen ab.

Das wird besonders positiv hervorgehoben:

Nutzer zeigen sich zufrieden, dass sie über den Dienst Pakete aus dem Ausland bestellen können, die sonst nicht nach Deutschland hätten geliefert werden können.

werden können. Die Kommunikation mit dem Anbieter soll sehr gut ablaufen.

mit dem Anbieter soll sehr gut ablaufen. Die Bedienung und Abwicklung funktioniert sehr einfach.

Lediglich in Einzelfällen läuft etwas schief. Negative Stimmen stammen vor allem aus diesen Ursachen:

Pakete kommen gar nicht an.

Laut Sendungsverfolgung sollen Pakete zwar angekommen sein, der Nutzer erhält aber keine Ware.

Der Kundenservice hilft bei Problemen nicht weiter.

Fazit zu Colisexpat

Alles in allem ist Colisexpat einen Blick wert, wenn man zwar etwas in einem Online-Shop bestellen will, eine Lieferung nach Deutschland aber nicht angeboten wird. Der Service bietet einen Umweg, um trotzdem an die gewünschten Artikel zu gelangen. Wie bei allen Online-Services sollte man beachten, dass auch hier etwas schiefgehen kann. Besonders bei Lieferungen mit langen Versandwegen, etwa bei Bestellungen aus China, kann die Versandzeit sehr lange dauert oder eine Lieferung verlorengehen. Das ist aber kein exklusives Problem von Colisexpat, sondern passiert auch immer wieder Nutzern, die direkt bei Shops wie Aliexpress, Trendyol oder Temu bestellen.

Der Dienst eignet sich vor allem dafür, in Deutschland nicht verfügbare Artikel zu bestellen. Sind Produkte im Ausland lediglich günstiger als hierzulande, kann die Ersparnis durch hohe Liefergebühren sowie mögliche Zollkosten und Einfuhrumsatzsteuern stark geschmälert werden.

