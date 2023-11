Ist Sellpy seriös? Erfahrungen & Bewertungen

Wer online etwas verkaufen will oder gebrauchte Artikel günstig kaufen möchte, findet im Netz zahlreiche Anlaufstellen. Ein Anbieter für Second-Hand-Kleidung ist „Sellpy“. Wie sind die Erfahrungen von Käufern und Verkäufern bei Sellpy? Funktioniert der Handel und ist man dort sicher?

Bei Sellpy kann man genauso wie zum Beispiel bei Vinted eigene Klamotten verkaufen oder günstig getragene Kleidung erhalten. Wie bei allen Stellen im Netz, steht und fällt das Angebot mit den Nutzern, die dort teilnehmen.

Wie seriös ist Sellpy und wie funktioniert es?

Grundsätzlich ist Sellpy ein seriöser Anbieter. Sachen, die man dort kauft, werden normalerweise also auch geliefert. Es handelt sich demnach nicht um einen klassischen Fake-Shop, bei dem man günstige Produkte findet, die nach der Zahlung aber nie geliefert werden. Der Anbieter ist ein Tochterunternehmen der bekannten Modekette H&M. Der Handel bei Sellpy läuft anders als bei Kleinanzeigen oder Vinted ab. Man handelt also nicht direkt mit privaten Käufern oder Verkäufern. Stattdessen funktioniert Sellpy eher ähnlich wie Momox oder Rebuy. Das heißt, man sendet die Sachen direkt an den Anbieter, der sie wiederum in seinem Online-Shop für andere Interessenten aufnimmt. Geld erhält man dann aber im Gegensatz zu den genannten Anbietern erst, wenn ein Kleidungsstück auch wirklich verkauft wurde.

Das sind die Erfahrungen bisheriger Nutzer von Sellpy:

Bei Trustedshops wird der Anbieter mit einer sehr guten Gesamtbewertung von 4,2 von 5 Sternen geführt.

geführt. Bei Trustpilot hat Sellpy 3,6 Sterne, über die Hälfte aller Bewertenden vergeben die Höchstpunktzahl von 5 Sternen.

Grundsätzlich sind die Nutzer also zufrieden mit Sellpy. Das wird besonders positiv bewertet:

Gute Qualität der Ware

Schnelle Bearbeitung der Bestellung

Günstige Preise

Erfahrungen zu Sellpy

Die schlechten Bewertungen sind vor allem darauf zurückzuführen:

Manchmal entspricht die Ware nicht den Erwartungen . Man findet zum Beispiel Mängel, die nicht in der Artikelbeschreibugn angegeben wurden.

. Man findet zum Beispiel Mängel, die nicht in der Artikelbeschreibugn angegeben wurden. Es gibt viele Berichte darüber, dass Größenangaben nicht stimmen . Das ergibt sich vor allem aus den unterschiedlichen Auslegungen von deutschen und internationalen Größen.

. Das ergibt sich vor allem aus den unterschiedlichen Auslegungen von deutschen und internationalen Größen. Die lange Versandzeit von teils mehreren Wochen wird kritisiert.

von teils mehreren Wochen wird kritisiert. Für Rücksendungen fallen Versandkosten an.

an. Einige eingeschickte Kleidungsstücke werden aus für Nutzer unverständlichen Gründen aussortiert und nicht zum Ankauf akzeptiert.

Fazit

Wer alte Kleidung schnell und ohne mühevolle eigene Artikelbeschreibungen und Aufwand loswerden will, findet dafür bei Sellpy die passende Anlaufstellen. Bei den Ankaufspreisen muss man dafür eventuell etwas niedriger ansetzen. Wie bei Kleinanzeigen und Co. muss man zudem manchmal geduldig sein, bis ein Artikel auch tatsächlich verkauft wird (Darum ist Second-Hand nicht unbedingt schlechter als Neuware).

Kauft man Kleidung bei Sellpy, kann man sicherlich das eine oder andere Schnäppchen machen, sollte aber im Hinterkopf behalten, dass man hier Second-Hand-Kleidung kauft. Eventuell ist der Zustand also nicht ganz so wie erwartet, vor allem, was die Größe betrifft.

