Gibt es Best Buy in Deutschland? Kann man hierhin liefern lassen?

In den USA ist „Best Buy“ eine der größten Handelsketten für Elektronik und Entertainment. Der Händler hat sowohl lokale Filialen als auch einen Online-Shop. Wie sieht es in Deutschland aus? Gibt es Best Buy auch hierzulande oder kann man Einkäufe aus dem Online-Shop nach Deutschland liefern lassen?

Anfang der 2010er-Jahre gab es erste Bemühungen des Anbieters, abseits der USA und Kanada Fuß zu fassen. So haben in der Türkei und in Großbritannien erste Läden geöffnet. Der Anlauf endete aber schnell und nur kurze Zeit später wurden alle europäischen Filialen wieder geschlossen (Quelle: BBC). Auch in Deutschland gibt es also keinen Best-Buy-Laden. Es gibt anders als zum Beispiel bei 7-Eleven auch keine Informationen darüber, dass eine Ausweitung außerhalb der USA und Kanada aktuell geplant sei.

Best-Buy: Bestellungen nach Deutschland liefern lassen?

Auch im Online-Shop können Nutzer aus Deutschland nichts kaufen, um es sich nach Hause schicken zu lassen. Im Hilfe-Bereich des Anbieters findet sich lediglich die Angabe, dass in die 50 Bundesstaaten geliefert werden kann. Nur über einen etwas umständlichen Umweg kann man Artikel im US-Shop von „Best Buy“ bestellen, um sie anschließend nach Deutschland verschicken zu lassen. Dazu muss man sich bei einem zusätzlichen Dienst anmelden. Hierbei fallen zusätzliche Gebühren an. Anbieter dieser Art sind unter anderem „Colisexpat“ (zum Anbieter) und „MyUS.com“ (zum Anbieter). So funktioniert es:

Erstellt einen Account bei einem der genannten Dienste. Kauft in dem internationalen Online-Shop eurer Wahl, zum Beispiel Best Buy. Lasst die Artikel nicht an eure Hausadresse liefern, sondern an die Anschrift, die ihr von Colisexpat oder MyUS zugewiesen bekommen habt. Die Ware wird dann zunächst an den Dienstleister geliefert, der das Paket nach Europa weiterverschickt. Die Sendung landet im Zwischenlager und wird anschließend an eure Hausadresse geliefert.

Best Buy-Bestellungen nach Deutschland liefern lassen

Die Erfahrungen zu Colisexpat sind überwiegend gut. Bei Trustpilot erhält der Anbieter 4,1 von 5 Sternen. Nutzer sind vor allem davon begeistert, dass sie dank des Dienstes Artikel bestellen können, die sie sonst nicht nach Deutschland hätten liefern lassen können. Die zusätzlichen Gebühren werden als angemessen empfunden und auch die Abwicklung wird positiv hervorgehoben. MyUS.com wird mit 2,3 Sternen weniger gut bewertet (Quelle: Trustpilot).

Wer sich also auf eine etwas längere Lieferzeit und Mehraufwand einlassen will, kann über den genannten Umweg auch bei Best Buy Sachen bestellen und sich nach Deutschland liefern lassen.

Dennoch sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, dass bei den verschiedenen Zwischenstationen, Umwegen und den weiten Versandwegen Pakete verschwinden können oder es zu einer sehr langen Lieferzeit kommen kann. Zudem kümmert sich der Anbieter nicht um Zoll und andere Steuersachen. Zu den angegebenen Lieferkosten können also noch Zoll- und andere Gebühren hinzukommen.

