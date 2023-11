13 geniale Gadgets, mit denen jeder sofort Strom- und Heizkosten sparen kann

© Mit einem Messgerät für Stromzähler wisst ihr ganz genau, wie viel Energie euer Haushalt verbraucht. (Bildquelle: Powerfox) 12 / 14

Wollt ihr nicht nur direkt an der Steckdose sehen, was euer Haushalt an Strom verbraucht, könnte ein Messgerät für den Stromzähler die richtige Wahl für euch sein. Damit seht ihr den Gesamtverbrauch. Auch von Geräten, die sich nicht so einfach auslesen lassen, beispielsweise eine Gastherme. Identifiziert ihr Geräte, die zu viel Strom verbrauchen, könnt ihr diese auch direkt austauschen und Energie sparen (bei Amazon anschauen).